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Кабмін схвалив залучення кредиту від Нідерландів, що не перевищує 200 мільйонів євро
21:57 11.11.2022 |
Кабінет міністрів схвалив залучення кредиту від Нідерландів на суму не більше ніж 200 млн євро у 2022 році.
Про це повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.
Відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду 11 листопада.
"Здійснено державні зовнішні запозичення у 2022 році шляхом залучення кредиту від держави Нідерланди в особі міністра фінансів. Затверджено Основні умови здійснення відповідних запозичень. Зовнішні запозичення будуть здійснені на загальну суму, що не перевищує 200 млн євро", - написав Мельничук.
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