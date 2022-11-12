Малі підприємства отримали перший транш за програмою EU4Business

У межах програми міжнародної допомоги «EU4Business: конкурентоспроможність та інтернаціоналізація МСП» 300 малих підприємств отримали перший транш фінансової підтримки.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.

"300 мікро- й малих підприємств отримали перший транш фінансової підтримки у межах програми міжнародної допомоги «EU4Business: конкурентоспроможність та інтернаціоналізація МСП» за фінансування Європейського Союзу й Уряду Німеччини та за підтримки Мінцифри і Мінекономіки України. Загальна сума грантової допомоги становить 150 000 грн", - йдеться в повідомленні.

Мікрогранти отримали підприємства з 9 регіонів України, зареєстровані в Харківській, Київській, Сумській, Донецькій, Чернігівській, Миколаївській, Луганській, Запорізькій та Херсонських областях.

Грантову допомогу отримали переважно ММСП, що займаються наданням послуг мобільного харчування, виробництвом хліба, хлібобулочних і борошняних виробів, медичною практикою, ветеринарною діяльністю, виробництвом верхнього одягу, паперу, м'ясних продуктів та борошняних виробів.

Зазначається, що збір заявок на отримання гранту здійснювався на порталі Дія з 30 травня до 30 червня 2022 року. Комісія незалежних бізнес-експертів обрала переможців з-поміж 1357 кандидатів на основі їхніх заявок та за результатами інтерв'ю з відібраними підприємствами. Пріоритет при оцінці грантових заявок надавався ММСП з найбільш постраждалих від війни територій задля відновлення або підтримки виробництва, надання послуг зі збереження економічного потенціалу України та постачання критично важливих товарів і послуг, необхідних українцям.

Як повідомлялось, мікрогранти на підтримку українського підприємництва стали доступними в межах програми міжнародної допомоги «EU4Business: конкурентоспроможність та інтернаціоналізація МСП», яка співфінансується Європейським Союзом та Урядом Німеччини і реалізується німецькою федеральною компанією Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH cпільно з Міністерством цифрової трансформації України, Міністерством економіки України, українським порталом державних онлайн-послуг Дія, українською державною установою «Офіс з розвитку підприємництва та експорту» та українським національним проєктом із розвитку підприємництва та експорту Дія.Бізнес.