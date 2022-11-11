Фінансові новини
- |
- 11.11.22
- |
- 19:13
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Правоохоронці завершили обшуки на Одеській митниці, знайшли прихованих товарів на 1,5 мільярда
17:53 11.11.2022 |
Правоохоронці завершили облік прихованих від розмитнення товарів на Одеській митниці, який тривав з 18 жовтня. Їхня вартість становить щонайменше 1,5 млрд грн.
Про це повідомляє пресслужба Державного бюро розслідувань.
"За попередніми оцінками, вартість товару складає щонайменше 1,5 млрд гривень. Гроші від їх продажу мали б поповнити бюджет країни, що воює", - йдеться у повідомленні.
У ДБР нагадали, що 18 жовтня виявили на Одеській митниці 133 контейнери з товарами, термін розмитнення яких сплив.
Під час обшуків на території контейнерних терміналів знайшли гелікоптер, елітні автомобілі, техніку, величезні партії взуття, у тому числі брендового, будівельні матеріали та устаткування.
"Впродовж тривалого часу посадовці митниці не вжили жодних заходів щодо передачі виявленого товару уповноваженим органам для їх реалізації та направлення коштів у дохід держави. Ймовірно, йдеться про схему ухиляння від сплати податків, що призводить до втрати бюджетом значних коштів", - наголошують у ДБР.
Зазначається, що документи на виявлені товари відсутні, як і відомості щодо більшості їхніх власників. Утім, деякі підприємці, дізнавшись про обшуки та відреагувавши на заклик ДБР, виявили бажання повернути товар, сплативши відповідні штрафні санкції та митні збори.
Слідчі дії тривають. Зокрема, буде дана правова оцінка діям посадовців митниці, які в умовах повномасштабної війни не вжили жодних заходів для своєчасного наповнення бюджету.
|
|
ТЕГИ
Курс безготівкових валютних операцій
встановлений з 21.07.22
|куп.
|прод.
|USD
|36.5686
|36.9342
Згідно постанови НБУ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Новий пакет військової допомоги Україні на $400 млн: Пентагон розкрив деталі
|Споживчі настрої українців вперше з початку війни суттєво покращилися
|Європарламент схвалив угоду про спрощення автоперевезень між Україною та ЄС
|Росія – суспільство терпил. Як Путін збирається програти війну
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Солнечные панели – автономность или пустая трата денег?
У РУБРИЦІ
|Непрямі втрати у сільському господарстві України внаслідок війни перевищують $34 мільярди
|Google сплатив до бюджету України ₴1,5 мільярда податків
|Правоохоронці завершили обшуки на Одеській митниці, знайшли прихованих товарів на 1,5 мільярда
|Україна потребує постачання електрообладнання з пострадянських країн - заступник міністра енергетики
|Україна завершила збір пшениці – врожай через війну впав на 40%
|Ще 4 судна з агропродукцією для країн Азії та Європи залишили українські порти
Бізнес
|Малий бізнес в Україні зможе отримати від Meta $1000 на рекламу в Facebook та Instagram
|У жовтневі рейтинги смартфонів на Android увірвалися перспективні новачки
|У Берліні не хочуть підпускати китайців до напівпровідників
|Батарея з піску почала давати тепло. Як це працює й економить електрику
|Майнери почали розпродувати обладнання для видобутку біткоїну, щоб розплатитися за боргами
|Google запустив застосунок Look to Speak в Україні, що полегшує спілкування людям із вадами мови та моторики
|Найпродуктивніші Android-смартфони. У рейтингу AnTuTu змінився лідер