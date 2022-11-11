Румунія переведе Сулинський канал на цілодобовий режим заради вантажів з України

Україна і Румунія домовились про спільні дії для прискорення вантажних перевезень по річці Дунай.

Про це повідомила пресслужба Адміністрації морських портів України, пише "Європейська правда".

Україна більш ніж удвічі збільшила кількість лоцманів - з 16 до 40. Також досягнуто домовленостей про модернізацію інфраструктури Сулинського каналу, та перехід водної артерії в режим роботи 24/7.

"Ми, з румунськими колегами розуміємо проблему з виходом і чергою на Чаталі. В цьому напрацювали дорожню карту спільних дій. Тож вже найближчим часом очікуємо значного ефекту та відсутності черг на вихід", - заявив Олексій Востріков, очільник Адміністрації морських портів України.

Чатал - мис на Дунаї, де річка розділяється на два гирла - Кілійське (по ньому проходить кордон між Україною та Румунією) та Тульчинське, яке своєю чергою ділиться на Георгіївське та Сулинське (обидва - на території Румунії).

В умовах війни значна частина українського експорту почала йти через Дунай та Сулинський канал, середню з трьох великих проток дельти Дуная і головну судноплавну протоку гирла Дунаю в Румунії.

Український бізнес ще влітку пропонував дозволити рух по каналу в темний час доби, що може дозволити збільшити прохідну спроможність вдвічі.

Вантажообіг дунайських портів за дев'ять місяців 2022 року становив понад 11 млн тонн, що в 3,5 рази більше за аналогічний період минулого року.

Нагадаємо, Україна та Румунія відновлюють залізничне сполучення на ділянці Рахів - Ділове - Валя-Вішеулуй. "Укрзалізниця" здійснила перший пробний заїзд за цим напрямком.

Крім того, на українсько-румунському кордоні в межах ділянки Чернівецької області розпочав діяти автомобільний пункт пропуску "Красноїльськ".