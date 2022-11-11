Інвестгігант BlackRock погодився допомогти Україні залучити гроші на відновлення

Міністерство економіки та найбільша у світі інвестиційна компанія BlackRock підписали меморандум про взаєморозуміння, яким погодили розробку спеціальної платформи для залучення приватного капіталу на відновлення України. Про це повідомляється на урядовому порталі.

Підписана у Вашингтоні угода передбачає, що департамент BlackRock із консультацій з фінансових ринків (BlackRock Financial Markets Advisory) консультуватиме Мінекономіки щодо створення дорожньої карти інвестиційної платформи, її структури, повноважень та управління.

Меморандум офіційно закріплює досягнуті у вересні домовленості між президентом Володимиром Зеленським та головою BlackRock Ларрі Фінком про механізми залучення інвестицій в Україну.

"Для нас дуже важливо продемонструвати всьому світу, що війна не скасовує інвестиції в Україну. Тому ми сподіваємось на співпрацю з BlackRock FMA. "Платформа відновлення" стане ефективним механізмом мобілізації вкладень у ключові сектори нашої економіки", - прокоментувала перший віцепрем'єр-міністр - міністр економіки України Юлія Свириденко після підписання меморандуму.