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Місія МВФ розпочала роботу по Україні онлайн

09:58 11.11.2022 |

Економіка

 

Місія Міжнародного валютного фонду почала дискусії щодо моніторингової програми з представниками українського уряду.

Про це йдеться у заяві постійного представника МВФ в Україні Ваграма Степаняна, передає Радіо Свобода.

"Місія МВФ на чолі з Гевіном Греєм розпочинає сьогодні дискусії з представниками України у контексті продовження обговорення запиту влади щодо Моніторингової програми із залученням Ради виконавчих директорів МВФ", - зазначив він.

За його словами, діалог спиратиметься на результати зустрічей, проведених минулого місяця у Відні. Робота місії проходитиме в онлайновому режимі.

Раніше очільник Національного банку Андрій Пишний повідомляв, що місія, як очікується, триватиме до 17 листопада.

Як повідомлялося, у вересні директорка-розпорядниця МВФ Крісталіна Георгієва підтвердила, що протягом наступних тижнів місія Міжнародного валютного фонду обговорюватиме нову довгосрокову програму співпраці з Україною. Поки розробляється нова програма, МВФ надав Україні додаткове екстрене фінансування в сумі $1,3 млрд.

Колишній голова Нацбанку Кирило Шевченко зазначав, що Україна хоче до кінця року укласти угоду з МВФ на суму $15-20 млрд на термін до двох-трьох років у формі угоди Stand-by (SBA) або механізму розширеного фінансування (EFF).Така програма може стати другою за величиною позикою від МВФ після Аргентини.

Нагадаємо, у березні МВФ вже схвалив екстрене фінансування України в розмірі $1,4 млрд у межах інструменту RFI, щоб допомогти задовольнити термінові потреби у видатках і пом'якшити наслідки війни.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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