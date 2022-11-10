Фінансові новини
- |
- 10.11.22
- |
- 18:35
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Інфляція в Україні у жовтні зросла до 2,5%, у річному вимірі до 26,6% - Держстат
17:15 10.11.2022 |
Зростання споживчих цін в Україні у жовтні 2022 року прискорилося до 2,5% з 1,9% у вересні, 1,1% - у серпні та 0,7% у липні, повідомила Державна служба статистики (Держстат) в четвер.
У жовтні минулого року було зафіксовано інфляцію 0,9%, тому у річному вимірі за підсумками жовтня цього року вона зросла до 26,6% з 24,6% за підсумками вересня, 23,8% - за підсумками серпня, 22,2% - за підсумками липня та 21,5% - за підсумками червня.
Базова інфляція минулого місяця знизилася до 1,9% з 2,4% у вересні та 2,1% у серпні.
З початку цього року за десять місяців споживчі ціни в Україні зросли на 24,8%, а базова інфляція становила 20,1%, уточнив Держстат.
Нацбанк у середині жовтня зберіг прогноз інфляції за підсумками 2022 року на рівні 30%, тоді як уряд наприкінці жовтня покращив його з 30,1% до 29,3%.
На споживчому ринку у жовтні ціни на продукти харчування та безалкогольні напої зросли на 4,2%. Найбільше (на 60,5%) подорожчали яйця. На 11,3-2,3% зросли ціни на сало, овочі, фрукти, м'ясо та м'ясопродукти, безалкогольні напої, рибу та продукти з риби, сири, олію, молоко. На 4,8% подешевшали продукти переробки зернових.
Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби підвищилися на 0,9%, зокрема на тютюнові вироби - на 1%, алкогольні напої - 0,8%.
Одяг та взуття подорожчали на 1,9%, зокрема взуття - на 2,1%, одяг - на 1,7%.
Зростання цін у сфері охорони здоров'я на 1,2% відбулося насамперед за рахунок подорожчання послуг лікарень на 1,8% та амбулаторних послуг - на 1,6%.
Ціни на транспорт зросли на 0,8%, переважно через подорожчання транспортних засобів на 1,5%. Водночас на 5,1% подешевшав проїзд у залізничному пасажирському транспорті.
Як повідомлялося, у 2021 році інфляція в Україні зросла до 10% з 5% у 2020 році та 4,1% у 2019 році, а базова - до 7,9% проти 4,5% роком раніше.
Споживчі ціни у жовтні 2022р., %
|жовтень 2022 року до вересня 2022 року
|жовтень 2022 до грудня 2021
|жовтень 2022 до жовтня 2021
|січень-жовтень 2022 до січня-жовтня 2021
|Індекс споживчих цін
|2.5
|24.8
|26.6
|18.9
|Продукти харчування та безалкогольні напої
|4.2
|32.7
|35.7
|24.9
|Продукти харчування
|4.2
|32.8
|36.1
|25.5
|Хліб та хлібопродукти
|0.5
|29.5
|34.9
|29.4
|Хліб
|1.3
|18.7
|23.6
|22.5
|Макаронні вироби
|1.0
|27.0
|31.3
|24.1
|М'ясо та м'ясопродукти
|3.7
|24.2
|25.1
|17.6
|Риба та рибопродукти
|2.9
|41.6
|44.2
|27.1
|Молоко
|2.3
|13.1
|19.8
|18.2
|Сир та м'який сир (сир)
|2.9
|19.8
|24.0
|18.6
|Яйця
|60.5
|63.4
|81.4
|7.2
|Вершкове масло
|2.5
|22.9
|26.6
|22.8
|Олія соняшникова
|0.5
|14.6
|12.4
|14.0
|Фрукти
|4.1
|83.2
|62.6
|20.9
|Овочі
|7.0
|52.0
|78.8
|70.9
|Цукор
|1.4
|34.4
|32.7
|21.7
|Безалкогольні напої
|2.9
|32.3
|32.3
|18.0
|Алкогольні напої, тютюнові вироби
|0.9
|20.6
|21.6
|16.4
|Одяг і взуття
|1.9
|6.8
|0.8
|-3.6
|Одяг
|1.7
|5.7
|-0.7
|-4.3
|Взуття
|2.1
|7.9
|1.9
|-3.7
|Житло, вода, електроенергія, газ тощо
|0.3
|5.6
|5.5
|4.9
|Утримання та ремонт житла
|1.8
|23.8
|25.5
|19.9
|Водопостачання
|0.0
|12.0
|12.0
|12.6
|Прибирання сміття
|1.3
|11.9
|11.9
|4.4
|Каналізація
|0.0
|14.9
|14.9
|15.6
|Утримання будинків та прибудинкових територій
|0.0
|3.2
|4.4
|6.8
|Електроенергія
|0.0
|0.0
|0.0
|-6.7
|Природний газ
|0.0
|-0.3
|-1.3
|12.6
|Гаряча вода, опалення
|-0.2
|0.2
|0.8
|0.4
|Предмети домашнього вжитку, побутова техніка та поточне утримання житла
|1.5
|25.5
|25.7
|14.0
|Охорона здоров'я
|1.2
|17.6
|18.8
|13.4
|Фармацевтична продукція, медичні товари та обладнання
|1.1
|19.8
|20.7
|14.4
|Амбулаторні послуги
|1.6
|13.5
|15.7
|12.2
|Транспорт
|0.8
|39.3
|40.7
|29.7
|Паливо та олії
|0.2
|62.2
|61.9
|54.5
|Транспортні послуги
|0.2
|27.6
|30.3
|26.4
|Пасажирський залізничний транспорт
|-5.1
|4.4
|7.2
|11.8
|Пасажирський автодорожній транспорт
|0.6
|29.7
|33.7
|30.0
|Зв'язок
|0.0
|11.0
|11.8
|10.5
|Відпочинок та культура
|2.2
|14.9
|16.5
|9.9
|Освіта
|0.2
|9.8
|10.0
|15.0
|Ресторани та готелі
|2.4
|18.1
|20.2
|14.8
|Різні товари та послуги
|2.2
|10.0
|17.9
|13.1
Без урахування тимчасово окупованих територій Автономної Республіки Крим, м. Севастополя та частини Донецької та Луганської областей.
Дані: Держстат
|
|
ТЕГИ
Курс безготівкових валютних операцій
встановлений з 21.07.22
|куп.
|прод.
|USD
|36.5686
|36.9342
Згідно постанови НБУ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Європарламент схвалив угоду про спрощення автоперевезень між Україною та ЄС
|Росія – суспільство терпил. Як Путін збирається програти війну
|Держкіно закликає колектив «Довженко-Центру» до дотримання норм законодавства після недопуску в. о. гендиректора до виконання обов'язків
|Росія оголосила, що залишає Херсон і виводить війська з правого берега Дніпра
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Солнечные панели – автономность или пустая трата денег?
У РУБРИЦІ
|Затримка із завершенням до 70% новобудов може тривати понад рік - експерт
|Інфляція в Україні у жовтні зросла до 2,5%, у річному вимірі до 26,6% - Держстат
|Україна за 10 міс. знизила випуск металопродукції на 67-68% через агресію РФ
|Єврокомісія відмовилась від обмеження цін на газ, – Reuters
|Споживчі настрої українців вперше з початку війни суттєво покращилися
|Європарламент схвалив угоду про спрощення автоперевезень між Україною та ЄС
|Відключення світла поглиблять падіння ВВП. В уряді кажуть про мінус 39% в жовтні
Бізнес
|Google запустив застосунок Look to Speak в Україні, що полегшує спілкування людям із вадами мови та моторики
|Найпродуктивніші Android-смартфони. У рейтингу AnTuTu змінився лідер
|«$20 за мою синю галочку? До біса!». Стівен Кінг розкритикував подорожчання передплати Twitter Blue, після чого Маск запропонував скинути ціну
|Маск анонсував створення ради з модерації контенту в Twitter
|На Wall Street засумнівалися, що Ілон Маск подолає Twitter
|У новій версії Windows 11 можна буде включати точку доступу на смартфоні безпосередньо з ПК
|Попереднє керівництво залишило штаб-квартиру. Ілон Маск розповів, навіщо купив Twitter