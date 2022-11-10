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Інфляція в Україні у жовтні зросла до 2,5%, у річному вимірі до 26,6% - Держстат

17:15 10.11.2022 |

Економіка

 

Зростання споживчих цін в Україні у жовтні 2022 року прискорилося до 2,5% з 1,9% у вересні, 1,1% - у серпні та 0,7% у липні, повідомила Державна служба статистики (Держстат) в четвер.

У жовтні минулого року було зафіксовано інфляцію 0,9%, тому у річному вимірі за підсумками жовтня цього року вона зросла до 26,6% з 24,6% за підсумками вересня, 23,8% - за підсумками серпня, 22,2% - за підсумками липня та 21,5% - за підсумками червня.

Базова інфляція минулого місяця знизилася до 1,9% з 2,4% у вересні та 2,1% у серпні.

З початку цього року за десять місяців споживчі ціни в Україні зросли на 24,8%, а базова інфляція становила 20,1%, уточнив Держстат.

Нацбанк у середині жовтня зберіг прогноз інфляції за підсумками 2022 року на рівні 30%, тоді як уряд наприкінці жовтня покращив його з 30,1% до 29,3%.

На споживчому ринку у жовтні ціни на продукти харчування та безалкогольні напої зросли на 4,2%. Найбільше (на 60,5%) подорожчали яйця. На 11,3-2,3% зросли ціни на сало, овочі, фрукти, м'ясо та м'ясопродукти, безалкогольні напої, рибу та продукти з риби, сири, олію, молоко. На 4,8% подешевшали продукти переробки зернових.

Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби підвищилися на 0,9%, зокрема на тютюнові вироби - на 1%, алкогольні напої - 0,8%.

Одяг та взуття подорожчали на 1,9%, зокрема взуття - на 2,1%, одяг - на 1,7%.

Зростання цін у сфері охорони здоров'я на 1,2% відбулося насамперед за рахунок подорожчання послуг лікарень на 1,8% та амбулаторних послуг - на 1,6%.

Ціни на транспорт зросли на 0,8%, переважно через подорожчання транспортних засобів на 1,5%. Водночас на 5,1% подешевшав проїзд у залізничному пасажирському транспорті.

Як повідомлялося, у 2021 році інфляція в Україні зросла до 10% з 5% у 2020 році та 4,1% у 2019 році, а базова - до 7,9% проти 4,5% роком раніше.


Споживчі ціни у жовтні 2022р., %


 жовтень 2022 року до вересня 2022 рокужовтень 2022 до грудня 2021жовтень 2022 до жовтня 2021січень-жовтень 2022 до січня-жовтня 2021
Індекс споживчих цін2.524.826.618.9
Продукти харчування та безалкогольні напої4.232.735.724.9
Продукти харчування 4.2 32.8 36.1 25.5
Хліб та хлібопродукти 0.5 29.5 34.9 29.4
Хліб 1.3 18.7 23.6 22.5
Макаронні вироби 1.0 27.0 31.3 24.1
М'ясо та м'ясопродукти 3.7 24.2 25.1 17.6
Риба та рибопродукти 2.9 41.6 44.2 27.1
Молоко 2.3 13.1 19.8 18.2
Сир та м'який сир (сир) 2.9 19.8 24.0 18.6
Яйця 60.5 63.4 81.4 7.2
Вершкове масло 2.5 22.9 26.6 22.8
Олія соняшникова 0.5 14.6 12.4 14.0
Фрукти 4.1 83.2 62.6 20.9
Овочі 7.0 52.0 78.8 70.9
Цукор 1.4 34.4 32.7 21.7
Безалкогольні напої 2.9 32.3 32.3 18.0
Алкогольні напої, тютюнові вироби 0.9 20.6 21.6 16.4
Одяг і взуття 1.9 6.8 0.8 -3.6
Одяг 1.7 5.7 -0.7 -4.3
Взуття 2.1 7.9 1.9 -3.7
Житло, вода, електроенергія, газ тощо 0.3 5.6 5.5 4.9
Утримання та ремонт житла 1.8 23.8 25.5 19.9
Водопостачання 0.0 12.0 12.0 12.6
Прибирання сміття 1.3 11.9 11.9 4.4
Каналізація 0.0 14.9 14.9 15.6
Утримання будинків та прибудинкових територій 0.0 3.2 4.4 6.8
Електроенергія 0.0 0.0 0.0 -6.7
Природний газ 0.0 -0.3 -1.3 12.6
Гаряча вода, опалення -0.2 0.2 0.8 0.4
Предмети домашнього вжитку, побутова техніка та поточне утримання житла 1.5 25.5 25.7 14.0
Охорона здоров'я 1.2 17.6 18.8 13.4
Фармацевтична продукція, медичні товари та обладнання 1.1 19.8 20.7 14.4
Амбулаторні послуги 1.6 13.5 15.7 12.2
Транспорт 0.8 39.3 40.7 29.7
Паливо та олії 0.2 62.2 61.9 54.5
Транспортні послуги 0.2 27.6 30.3 26.4
Пасажирський залізничний транспорт -5.1 4.4 7.2 11.8
Пасажирський автодорожній транспорт 0.6 29.7 33.7 30.0
Зв'язок 0.0 11.0 11.8 10.5
Відпочинок та культура 2.2 14.9 16.5 9.9
Освіта 0.2 9.8 10.0 15.0
Ресторани та готелі 2.4 18.1 20.2 14.8
Різні товари та послуги 2.2 10.0 17.9 13.1

Без урахування тимчасово окупованих територій Автономної Республіки Крим, м. Севастополя та частини Донецької та Луганської областей.

Дані: Держстат
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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