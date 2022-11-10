Україна за 10 міс. знизила випуск металопродукції на 67-68% через агресію РФ

Українські металургійні підприємства у січні-жовтні поточного року скоротили виробництво загального прокату, за оперативними даними, на 68,6% порівняно з аналогічним періодом минулого року - до 5,02 млн тонн.

Згідно з інформацією об'єднання "Укрметалургпром", за десять місяців 2022 року виплавка сталі знизилася на 67,4% - до 5,844 млн тонн, чавуну - на 67,2%, до 5,809 млн тонн.

Як повідомлялося, за 2021 рік вироблено 21,165 млн тонн чавуну (103,6% до 2020 року), 21,366 млн тонн сталі (103,6%), 19,079 млн тонн прокату (103,5%).

