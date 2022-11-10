Відключення світла поглиблять падіння ВВП. В уряді кажуть про мінус 39% в жовтні

Український ВВП, який відчуває критично низькі показники в умовах війни, опуститься ще більше, якщо періодичні відключення електроенергії в Україні через російські обстріли триватимуть ще принаймні кілька тижнів.

Про це розповіла в коментарі Укрінформу під час візиту до Вашингтона перша віцепрем'єр-міністр - міністр економіки України Юлія Свириденко.

«За нашими розрахунками, у випадку, якщо «блекаути» продовжуватимуться наступні кілька тижнів, ВВП України знизиться ще більше - можливо до «мінус» 39%», - зазначила глава Мінекономіки України.

Вона підкреслила, що відключення електроенергії зазнають не лише домогосподарства, але також бізнес та компанії, які вимушені зупиняти свою роботу.

Українська економіка й так постраждала внаслідок війни через окупацію окремих територій України, де розташовані металургійні та інші великі підприємства, а також через руйнування інфраструктури, відтік робочої сили й капіталу та багатьох інших чинників. Крім того, серйозно порушені ланцюги поставок.

«Якщо до цього списку додадуться ще проблеми зі зруйнованими енергетичними мережами, наш ВВП впаде ще більше»,- зауважила Свириденко.

Для розв'язання цієї проблеми або принаймні пом'якшення наслідків, за словами міністра, необхідно провести, насамперед, швидке відновлення пошкодженої інфраструктури. Крім того, свою роль може відіграти перехід бізнесу на альтернативні джерела живлення. Як приклад вона навела значну частину АЗС, які використовують генератори в період відключення світла.

Як повідомляв Укрінформ, за останніми оцінками МВФ, оприлюдненими наприкінці жовтня, ВВП України прогнозувався на рівні мінус 35% за підсумками нинішнього року.

