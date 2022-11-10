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Рада дозволила використання електронних поштових марок
Верховна Рада дозволила використання електронних поштових марок.
Про це йдеться в новій редакції закону "Про поштовий звʼязок" (законопроєкт № 4353), що був прийнятий Радою 3 листопада.
Згідно документу, електронна марка - знак поштової оплати, що у вигляді графічної інформації наноситься на листи, поштові картки, містить інформацію про поштове відправлення і підтверджує оплату послуг поштового зв'язку, які надає призначений оператор поштового зв'язку.
Електронна марка створюється програмно-апаратними засобами призначеного оператора поштового зв'язку, обліковується на його балансі та належить йому до моменту нанесення її графічного зображення на листи, поштові картки споживача послуг поштового зв'язку.
Крім того, Рада врегулювала роботу поштоматів та кур'єрських послуг.
"Верховна рада ухвалила новий Закон "Про поштовий зв'язок". Ми рушили від старих обшарпаних поштових скриньок до поштоматів з QR-кодами, і нарешті зможемо забути, які на смак поштові марки, бо будуть нові електронні. Окрім того новим законом визначено, що таке і як мають працювати: поштомати; кур'єрські послуги; електронні марки тощо. До того ж нарешті зʼявилась відповідальність пошти за неналежне виконання своїх обов'язків стосовно нових послуг і, звісно, відповідальність користувачів за збитки, завдадані компанії, якщо у відправленні будуть заборонені речі", - написав у своєму Telegram-каналі заступник міністра інфраструктури Мустафа Найєм.
Як повідомляли Українськi Новини, Верховна Рада обмежила можливість здійснювати митні операції в місцях міжнародного поштового обміну тільки компаніям, які мають код Всесвітнього поштового союзу.
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