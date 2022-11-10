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Емісія гривні залишається найбільшим джерелом фінансування держбюджету, – Мінфін

11:03 10.11.2022 |

Економіка

Емісія гривні залишається найбільшим джерелом фінансування держбюджету, – Мінфін

 

Міністерство фінансів оприлюднило дані про фінансування державного бюджету за період з 24 лютого по 9 листопада.

Згідно з оновленою статистикою, найбільшим джерелом фінансування держбюджету в період війни став викуп військових облігацій уряду Національним банком за рахунок емісії гривні - він склав 340 мільярдів гривень або $10,84 млрд у еквіваленті.

Другим найбільшим джерелом стали гранти від уряду США на суму $9,49 млрд або 281,16 млрд грн.

Третім за обсягом джерелом надходжень є розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) - $5,79 млрд або 181,1 млрд грн.

На четвертому місці допомога від ЄС - $4,85 млрд або 166,83 млрд грн, на п'ятому - надходження від МВФ ($2,69 млрд або 88,18 млрд грн).

Загалом із початку повномасштабної війни для фінансування державного бюджету вдалося залучити $39,75 млрд або 1,27 трильйона гривень.

Як повідомлялося, раніше міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що Мінфін не планує вдаватися до фінансування видатків держбюджету за рахунок емісії гривні у 2023 році, однак це залежатиме від надходження коштів від міжнародних партнерів.

У липні Марченко констатував, що наразі Україна не може обійтися без часткового фінансування видатків державного бюджету за рахунок емісії гривні Національним банком шляхом викупу "військових облігацій".

Національний банк своєю чергою розраховує на збереження узгодженої з урядом стелі таких операцій цього року в 400 млрд грн, зберігаючи прогноз емісійного фінансування держбюджету на 2022 рік на рівні 30 млрд грн на місяць.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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