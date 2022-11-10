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Грошова маса в Україні в жовтні зросла на 2,3%, а база скоротилася на 0,8% - НБУ
22:44 09.11.2022 |
Грошова маса в Україні (агрегат M3) після зростання на 0,8% у вересні у жовтні додала ще 2,3%, або 52,6 млрд грн - до 2 трлн 329,6 млрд грн, повідомив Національний банк України (НБУ) у середу.
За його даними, депозити за минулий місяць збільшилися на 3,1%, або на 51,4 млрд грн - до 1 трлн 703,9 млрд грн.
Зокрема гривневі депозити зросли на 2,9%, або на 30,6 млрд грн - до 1 трлн 93,0 млрд грн, тоді як валютні (у гривневому еквіваленті) - на 3,5%, або на 20,9 млрд грн - до 610,9 млрд грн.
Зростання валютних депозитів відбулося вперше за три місяці, востаннє вони підскочили у липні - на 24,6%, проте тоді основною причиною була девальвація офіційного курсу гривні на 25%.
НБУ зазначає, що грошова база (резервні кошти) після скорочення на 1,8% у вересні в жовтні втратила ще 0,8%, або 6,1 млрд грн - до 734,4 млрд грн.
При цьому кошти в обігу поза банками (M0) за минулий місяць збільшилися на 0,1%, або на 0,7 млрд грн - до 624,0 млрд грн після зменшення на 0,4% у серпні та 2,7% у вересні.
Резервні гроші банків, що підскочили у серпні на 36,3% і додали ще 3,3% у вересні, у жовтні скоротилися на 5,9%, або на 6,9 млрд грн - до 110,3 млрд грн.
Банки за минулий місяць наростили вкладення в депозитні сертифікати з 257,7 млрд грн до рекордних 320,1 млрд грн, тоді як кошти на коррахунках збільшилися з 63,6 млрд грн до 67,4 млрд грн, а готівка в касах впала з 53, 6 млрд грн до 42,9 млрд грн при решті на рівні близько 66,5 млрд грн обов'язкових резервів.
Обсяг кредитів після зниження на 0,7% у серпні та 1,5% у вересні впав ще на 1,3%, або на 13,6 млрд грн - до 1 трлн 36,0 млрд грн. При цьому відносне скорочення гривневих та валютних кредитів було однаковим, а в абсолютному вираженні гривневі знизилися на 9,8 млрд грн - до 747,8 млрд грн, тоді як валютні - на 3,8 млрд грн, до 288,2 млрд грн.
Загалом за десять місяців цього року грошова маса в Україні збільшилася на 12,5%, база - на 10,8%, тоді готівка поза банками - на 7,4%.
Депозити у гривні за січень-жовтень зросли на 7,7%, тоді як у валюті (у гривневому еквіваленті) - на 28,8%.
Гривневі кредити збільшилися за 10 місяців на 1,4%, тоді як валютні скоротилися на 1,1%.
Як повідомлялося, грошова маса в Україні за 2021 рік збільшилася на 12%, база - на 11,2%, готівка поза банками - на 12,5%.
Депозитний портфель банків минулого року зріс на 11,9% за рахунок стрибка у гривні на 21,4%, тоді як в інвалюті він скоротився на 4,1%. Кредитний портфель банків за 2021 рік збільшився на 9% за рахунок зростання гривневих позик на 23,7% за скорочення валютних на 16,2%.
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