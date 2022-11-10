Європейський інвестиційний банк підтримає відновлення України

Європейський інвестиційний банк готовий допомогти Україні у відновленні її інфраструктури та в підтримці економіки.

Про це заявив його президент Вернер Хоєр під час "Європейської промови" в Берліні, організованої Фондом Конрада Аденауера, передає кореспондент Укрінформу.

"Ми маємо підтримати Україну всіма способами, якщо не хочемо поширення війни в Європі. Причому підтримати прямо зараз", - сказав глава банку.

Він повідомив, що банк акумулював упродовж тижня після початку війни 668 млн євро під гарантії ЄС на найнагальніші потреби (медзасоби, пальне і продукти харчування),через кілька тижнів - 1,6 млрд на відновлення інфраструктури; потім - 4 млрд євро на підтримку країн, які приймають українських біженців.

Хоєр назвав фактом те, що жорстокість путіна в Україні дедалі зростає. Вона набула таких вимірів, що постає питання, чи не перейдена вже межа, коли йдеться про геноцид.

путін наразі руйнує цивільну, критичну інфраструктуру. Тож цю інфраструктуру треба відновлювати, і починати робити це прямо зараз, підкреслив Хоєр. "Ми твердо пообіцяли українському уряду, що допоможемо у відновленні інфраструктури", - зазначив банкір.

Він наголосив на важливості не лише поставок зброї, на чому зараз усі сфокусовані, а й на підтримці економіки, щоб вона продовжувала функціонувати (за даними банку, продовжує працювати до 70%), це також є захистом від агресії.

Хоєр зауважив, що банк масивно інвестував в Україну від дня набуття нею Незалежності, а в 2014 року відреагував на анексію Криму зупинкою прибуткового багатомільярдного бізнесу в росії.

російська агресія загрожує миру та демократії в Європі, яка об'єднано виступила проти загарбника, зауважив Хоєр, додавши, що нелегко переконати людей, адже ціни зростають і в Європі. Ця ситуація стала тестом для вільних суспільств. Президент банку підкреслив, що мир під примусом, мир під диктатом путіна ніколи не буди прийнятий, це має бути зрозуміло всім громадянам ЄС.

Хоєр додав, що Європа має позбутися наївності та покласти край залежності від тоталітарних режимів.