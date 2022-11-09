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АНАЛІТИКА

«Неначасі»: «Укравтодор» витратив в обхід Prozorro 97% коштів на дороги з початку великої війни, – Dozorro

17:23 09.11.2022 |

Економіка

 

З 24 лютого служби автомобільних доріг в регіонах сплатили за новими контрактами 1,8 млрд грн, лише 3% з цієї суми заплатили за угодами, які уклали в електронній системі закупівель Prozorro, решта 97% припадає на розрахунки договорами, укладеними з підрядниками напряму без конкуренції.

Про це свідчать підрахунки проєкту Dozorro на основі даних порталу spending.gov.ua та електронної системи публічних закупівель Prozorro.

"Більшість інформації про те, кому і за що структури "Укравтодору" сплачують державні кошти, непублічна. Нам не відома остаточна сума укладених договорів, а також які роботи мають виконати підрядники. Імовірно, ті 1,8 млрд грн витрат, які видно зараз, - це лише авансові платежі", - зазначають аналітики Dozorro.

Водночас їх підрахунки свідчать, що 19 компаній, яким проводили оплати, раніше не мали контрактів зі службами автомобільних доріг. Так, ТОВ "ДСЗ" отримала кошти від Дніпропетровської САД за експлуатаційне утримання доріг, хоча до того фірма будувала дитячі садки та лікарні, а дорожніми роботами не займалася.

Своєю чергою Служба автомобільних доріг у Тернопільській області уклала контракт з ТОВ "Центр безпеки і комфорту", яке раніше жодного разу не брало участі в торгах на Prozorro. Судячи з призначення платежів, договір стосується експлуатаційного утримання автомобільних доріг. Однак засноване наприкінці минулого року ТОВ "Центр безпеки і комфорту" вказало основним видом економічної діяльності надання охоронних послуг.

Служба автомобільних доріг Івано-Франківської області платила лише ТОВ "ПБС". Жодна інша компанія не отримувала коштів від цього замовника за контрактами, які уклали після 24 лютого.

Як повідомлялося, раніше журналісти з'ясували, що з початку повномасштабного вторгнення Росії компанія близької подруги голови Дніпропетровської ОВА Валентина Резніченка отримала 1,5 млрд грн на ремонт і експлуатацію доріг у регіоні.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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