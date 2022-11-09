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Великий бізнес цьогоріч сплатив до місцевих бюджетів понад ₴12 мільярдів
09:51 09.11.2022 |
Великі платники податків із початку року сплатили до місцевих бюджетів 12,4 млрд гривень.
Про це повідомляє Центральне міжрегіональне управління ДПС по роботі з великими платниками податків, передає Укрінформ.
«З початку року до місцевих бюджетів платниками Центрального міжрегіонального управління ДПС по роботі з великими платниками податків сплачено 12,4 млрд гривень», - йдеться в повідомленні.
До казни місцевих громад платники Міжрегіонального управління спрямували на понад 616,9 млн грн або на 5,2% більше, ніж у січні-жовтні 2021 року.
Із початку року сплачено 6,7 млрд грн податку на доходи фізичних осіб, тобто на рівні минулого року.
Великі платники сплатили до місцевих бюджетів 4,3 млрд грн податку на прибуток, а це на 16,2% більше ніж минулого року.
244,7 млн грн акцизного податку бюджет м. Києва отримав від роздрібного продажу підакцизної продукції великими платниками Міжрегіонального управління.
Як повідомлялося, за 10 місяців 2022 року великі платники податків перерахували до загального фонду державного бюджету 188,8 млрд грн платежів.
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