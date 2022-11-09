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Уряд скасовує податки на імпорт генераторів, трансформаторів та обігрівачів
23:00 08.11.2022 |
Кабінет Міністрів України на засіданні 8 листопада ухвалив рішення про звільнення від сплати ПДВ та ввізного мита на імпорт генераторів, трансформаторів, обігрівачів та інших товарів важливих для проходження цього опалювального сезону.
Про це Прем'єр- міністр Денис Шмигаль сказав на засіданні уряду, передає Укрінформ із посиланням на Телеграм глави уряду.
"Сьогодні Кабінет Міністрів затвердить постанову, завдяки якій від сплати ПДВ та ввізного мита будуть звільнені важливі для проходження цього опалювального сезону товари", - сказав Шмигаль.
За його словами, уряд скасовує податки на імпорт: газогенераторів, електричних двигунів та генератори, електрогенераторних установок та обертових електричних перетворювачів, трансформаторів, електричних акумуляторів, електричних водонагрівачів та обігрівачів, а також інших товари для енергетики та забезпечення тепла.
Прем'єр пояснив, що таке рішення дозволить прискорити ремонти, покращити забезпечення світлом, і теплом, а також задовільнить попит серед населення та зменшить ціни на відповідну продукцію.
Як повідомляв Укрінформ, Шмигаль на засіданні уряду 8 листопада повідомив, що майже 60% усіх об'єктів інфраструктури по країні вже підключені до теплопостачання.
За його словами, уряд, енергетики, місцева влада та комунальники паралельно продовжують підготовку до зими. Зокрема, місцева влада закуповує резервне обладнання та готує додаткові пункти обігріву
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