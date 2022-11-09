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Перша виплата Україні з 18 млрд євро допомоги ЄС має надійти в січні – віцепрезидент Єврокомісії
22:21 08.11.2022 |
Допомога Україні за нового програмою довгострокового фінансування Європейського Союзу обсягом 18 мільярдів доларів, яка ще має бути схвалена, повинна почати виплачуватися вже в січні 2023 року.
Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив віцепрезидент Європейської комісії Валдіс Домбровскіс за підсумками засідання міністрів фінансів Ради ЄС.
"Відповідно до нещодавнього заклику лідерів ЄС до Єврокомісії запропонувати більш структурне рішення для надання допомоги Україні, міністри погодилися продовжити розгляд пакету допомоги в розмірі до 18 мільярдів євро пільгових кредитів на 2023 рік. Ми повинні прагнути надати першу виплату в січні", - сказав він.
Домбровскіс додав, що Єврокомісія очікує на схвалення пакета з боку Ради ЄС та Європейського парламенту до кінця року.
"Що стосується цьогорічного фінансування, ми очікуємо, що наступний платіж у розмірі 2,5 мільярда євро надійде до Києва до кінця цього місяця", - додав він, підтвердивши заяви української сторони.
Як очікується, в середу президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн запропонує ухвалити фінансовий пакет допомоги Україні від ЄС до 1,5 мільярда євро щомісяця, загальним обсягом до 18 мільярдів євро. Кошти надаватимуться у формі пільгових довгострокових кредитів, які покриватимуть також витрати на сплату відсотків і проведення реформ, необхідних для наближення до членства в ЄС.
Угорщина вже заявила, що не долучатиметься до фінансування пакета, але готова надавати Україні допомогу на двосторонній основі.
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