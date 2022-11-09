Середній розмір субсидії в опалювальний сезон прогнозовано становитиме близько 1,8 тис. грн на місяць - Шмигаль

Середній розмір субсидії в опалювальний сезон прогнозовано становитиме близько 1,8 тис. грн на місяць, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Майже 2,5 млн домогосподарств отримують субсидії. Їхня кількість у наступні місяці буде більшою, адже люди зараз продовжують звертатися по відповідну допомогу. Середній розмір субсидії прогнозовано становитиме близько 1 800 грн на місяць", - сказав Шмигаль на засіданні уряду у вівторок.

За його словами, у державному бюджеті і на поточний, і на наступний рік достатньо коштів, щоб підтримати найбільш уразливі верстви населення та надати необхідний обсяг допомоги у вигляді субсидій.