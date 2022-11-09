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Кабмін звільнив від сплати ПДВ та ввізного мита важливі для опалювального сезону товари - Шмигаль
17:33 08.11.2022 |
Кабінет Міністрів звільнив від сплати ПДВ та ввізного мита генератори, трансформатори та інші важливі для проходження опалювального сезону товари, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
"Сьогодні Кабінет Міністрів затвердить постанову, завдяки якій від сплати ПДВ та ввізного мита буде звільнено важливі для проходження цього опалювального сезону товари", - сказав Шмигаль на засіданні уряду у вівторок.
Зокрема, йдеться про газогенератори, електричні двигуни і генератори, електрогенераторні установки та обертальні електричні перетворювачі, трансформатори, електричні акумулятори, електричні водонагрівачі та обігрівачі, а також деякі інші товари для енергетики та забезпечення тепла.
"Це важливо, щоб зараз прискорити ремонти, покращити забезпечення світлом та теплом, задовольнити попит населення та зменшити ціни на відповідну продукцію", - додав він.
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