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Уряд цьогоріч перерахував місцевим бюджетам ₴112,6 мільярда
13:40 08.11.2022 |
Місцеві бюджети у січні - жовтні 2022 року отримали 112,6 млрд грн трансфертів із загального фонду державного бюджету.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.
"З початку 2022 року (станом на 01.11.2022) уряд України згідно з бюджетним законодавством забезпечив перерахування міжбюджетних трансфертів місцевим бюджетам в обсязі 112,6 млрд грн, що становить 78,5% від передбачених розписом асигнувань", - йдеться в повідомленні.
Зокрема, базову дотацію перераховано в сумі 13,6 млрд грн, або 100% до розпису асигнувань та освітню субвенцію перераховано в сумі 81,5 млрд грн, або 100% до розпису.
Зазначається, що у жовтні 2022 року місцеві бюджети отримали 9,9 млрд грн трансфертів.
Залишки коштів на рахунках місцевих бюджетів та бюджетних установ за загальним і спеціальним фондами за січень - жовтень 2022 року збільшились на 83,4 млрд грн і станом на 01.11.2022 становлять 141,8 млрд грн.
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