Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Уряд цьогоріч перерахував місцевим бюджетам ₴112,6 мільярда

13:40 08.11.2022 |

Економіка

Уряд цьогоріч перерахував місцевим бюджетам &#8372;112,6 мільярда

 

Місцеві бюджети у січні - жовтні 2022 року отримали 112,6 млрд грн трансфертів із загального фонду державного бюджету.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

"З початку 2022 року (станом на 01.11.2022) уряд України згідно з бюджетним законодавством забезпечив перерахування міжбюджетних трансфертів місцевим бюджетам в обсязі 112,6 млрд грн, що становить 78,5% від передбачених розписом асигнувань", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, базову дотацію перераховано в сумі 13,6 млрд грн, або 100% до розпису асигнувань та освітню субвенцію перераховано в сумі 81,5 млрд грн, або 100% до розпису.

Зазначається, що у жовтні 2022 року місцеві бюджети отримали 9,9 млрд грн трансфертів.

Залишки коштів на рахунках місцевих бюджетів та бюджетних установ за загальним і спеціальним фондами за січень - жовтень 2022 року збільшились на 83,4 млрд грн і станом на 01.11.2022 становлять 141,8 млрд грн.
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 36,5083
  0,5266
 1,46

Курс обміну валют на сьогодні, 10:43
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,5903  0,01 0,03 40,6179  0,09 0,22
EUR 38,8310  0,22 0,58 40,0828  0,29 0,73

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:45
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9342  0,00 0,01 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

Курс безготівкових валютних операцій
встановлений з 21.07.22
  куп. прод.
USD 36.5686 36.9342

Згідно постанови НБУ №18 від 24.02.2022

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес