«Укравтодор» відновив реконструкцію найдовшої дороги України з метою розвантажити трасу Київ - Чоп

Державне агентство автомобільних доріг України ("Укравтодор") розпочало реконструкцію 16,9 км проблемної ділянки найдовшої дороги країни - від Рогатина до межі із Львівською областю.

"Через цю неготову ділянку пропускна здатність усієї траси М-30 на заході країни була низькою. І пасажирський, і вантажний транспорт обирали альтернативні маршрути, здебільшого М-06. Наразі це призвело до того, що траса Київ - Чоп перевантажена, на ній виникає більше руйнувань. "Розморозити" реконструкцію біля Рогатина - найкраща можливість покращити логістику українського експорту за кордон наразі", - написав перший заступник голови "Укравтодору" Андрій Івко на своїй сторінці у фейсбуці.

Він зазначив, що через повномасштабне військове вторгнення раніше розпочаті на цій ділянці роботи довелося призупинити.

За його словами, планується зосередитись на забезпеченні проїзду у найкоротші терміни: розширити земляне полотно, щоб дорога мала відповідну ширину, завершити будівництво мосту через річку Свірж та міст-шлюз у с. Княгиничі.

"На окремих ділянках влаштуємо вирівнювальний шар покриття з крупнозернистого асфальтобетону та верхнього шару щебенево-мастикового асфальтобетону. Задля безпеки руху на перетині з дорогою Н-09 Мукачево - Львів збудуємо кільцеву розв'язку у Рогатині", - зазначив Івко.

За його словами, автошлях міжнародного значення М-30 Стрий - Ізварине об'єднав дві дороги (М-12 Стрий - Тернопіль - Кропивницький - Знам'янка та М-04 Знам'янка-Ізварине) і став найдовшою магістраллю країни.

"Наша мета - щоб 1400 км нового покриття "зшили" західні та східні області та утворили комфортний швидкісний коридор. Також дорога стала б частковою альтернативою трасі М-06 Київ - Чоп", - зазначив заступник голови "Укравтодору".