ЄС планує виставити Україні умови для фінансової допомоги у 2023 році – Bloomberg

Європейський Союз у середу, 9 листопада, збирається презентувати новий механізм надання Україні фінансової допомоги у 2023 році. Bloomberg пише, що вона, як і обіцяли в ЄС, становитиме 1,5 млрд євро на місяць, але матиме низку умов.

За словами обізнаних співрозмовників видання, план дозволить Україні бути впевненою в регулярному отриманні грошей на покриття державних видатків протягом року, але буде достатньо гнучким для коригування у разі необхідності.

Джерелом фінансування, згідно з задумом, має стати резервна "подушка" в бюджеті Євросоюзу.

Але цей варіант вимагає одностайної підтримки усіх 27 держав-членів Євросоюзу, а Угорщина уже попередила, що не даватиме грошей на європейський кредит Україні.

Фінансову допомогу Україні планують надавати у вигляді позик на дуже пільгових умовах. Їх можна буде використовувати для покриття нагальних потреб, відновлення критичної інфраструктури та післявоєнну реконструкцію.

Виділення грошей буде супроводжуватися низкою умов, пов'язаних з верховенством права, належним урядуванням, боротьбою з шахрайством і корупцією.