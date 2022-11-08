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ЄС планує виставити Україні умови для фінансової допомоги у 2023 році – Bloomberg
10:02 08.11.2022 |
Європейський Союз у середу, 9 листопада, збирається презентувати новий механізм надання Україні фінансової допомоги у 2023 році. Bloomberg пише, що вона, як і обіцяли в ЄС, становитиме 1,5 млрд євро на місяць, але матиме низку умов.
За словами обізнаних співрозмовників видання, план дозволить Україні бути впевненою в регулярному отриманні грошей на покриття державних видатків протягом року, але буде достатньо гнучким для коригування у разі необхідності.
Джерелом фінансування, згідно з задумом, має стати резервна "подушка" в бюджеті Євросоюзу.
Але цей варіант вимагає одностайної підтримки усіх 27 держав-членів Євросоюзу, а Угорщина уже попередила, що не даватиме грошей на європейський кредит Україні.
Фінансову допомогу Україні планують надавати у вигляді позик на дуже пільгових умовах. Їх можна буде використовувати для покриття нагальних потреб, відновлення критичної інфраструктури та післявоєнну реконструкцію.
Виділення грошей буде супроводжуватися низкою умов, пов'язаних з верховенством права, належним урядуванням, боротьбою з шахрайством і корупцією.
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