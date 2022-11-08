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Угорщина відмовилася фінансувати довгострокову програму підтримки України
21:46 07.11.2022 |
Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що його країна не підтримає план довгострокової фінансової підтримки України, анонсований президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн напередодні.
Як повідомляє "Європейська правда", про це Сійярто заявив у понеділок на зустрічі міністрів закордонних справ країн Центральноєвропейської ініціативи в Болгарії.
Як пояснив глава угорського МЗС, Будапешт уже надав значну фінансову допомогу Україні та готовий продовжувати це робити і надалі. Але довгостроковий план спільних запозичень Угорщина не підтримуватиме, бо він виявився неефективним під час пандемії COVID-19.
Сійярто додав, що уряд Угорщини витратив "десятки та сотні мільйонів євро" на підтримку закладів охорони здоров'я, освіти, культури та церков в Україні.
"Ми готові продовжити фінансову підтримку на двосторонній основі, на основі двосторонньої угоди між Україною та Угорщиною. Але ми, безумовно, не будемо підтримувати будь-які спільні запозичення ЄС у цій сфері", - зазначив він.
Глава угорської дипломатії вкотре покритикував санкції, запроваджені Європейським Союзом проти Росії, бо вони, мовляв, не завдають шкоди Москві та найбільше б'ють виключно по європейцях.
Напередодні президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн обговорила з президентом Володимиром Зеленським забезпечення фінансової підтримки України у найближчі місяці.
Очікується, шо фон дер Ляєн цього тижня запропонує ухвалити фінансовий пакет допомоги Україні від ЄС до 1,5 мільярда євро щомісяця, загальним обсягом до 18 мільярдів євро. Кошти надаватимуться у формі пільгових довгострокових кредитів, які покриватимуть також витрати на сплату відсотків і проведення реформ, необхідних для наближення до членства в ЄС.
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