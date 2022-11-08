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Дефіцит зовнішньої торгівлі товарами зріс у жовтні вдвічі, – Мінекономіки

21:07 07.11.2022 |

Економіка

Дефіцит зовнішньої торгівлі товарами зріс у жовтні вдвічі, – Мінекономіки

 

Експорт українських товарів у жовтні склав 9,21 млн тонн, зменшившись на 4,6% порівняно із показниками вересня (9,66 млн тонн).

Про це заступник міністра економіки - торговий представник України Тарас Качка повідомив у Facebook.

Водночас вартість українського експорту зменшилася на 8,2% - до $3,81 млрд.

"До цього доклалося як зменшення обсягів експорту, так і зменшення світових цін як на продовольство, так і на промислові товари", - зауважив Качка.

За його словами, найбільше падіння обсягів експорту відбулося у гірничо-металургійному комплексі.

"Експорт руди на 286 тисяч тон менший, ніж у вересні (-21%). Чавуну експортували на 127 тисяч тон менше ніж у вересні (-63%). В абсолютних числах експорт по цих товарах: руда 1,06 млн тон і чавун 72,2 тисячі тон. Для руди - це найнижчий показник з початку року", - зазначив заступник міністра.

При цому обсяг експортованої пшениці у жовтні збільшився зріс на 9,7% - до 1,96 млн тонн, а кукурудзи - на 2,7%, 2,2 млн тон (+2,7%). Натомість через звершення збирання врожаю зменшився експорт ріпаку - до 669 тисяч тон, що на 23% менше, ніж у вересні.

"В олійно-жировій галузі у жовтні маємо неприємну заміну. Експорт насіння соняшнику збільшився до 308 тисяч тон зі 180 тисяч тон у вересні. Натомість експорт олії зменшився на 10,3% - до 454 тисяч тон", - зауважив Качка.

Водночас, попри падіння в обсягах соняшникова олія лишилася лідером по виручці - $502 млн, однак це на 14,9% менше, ніж у вересні. При цьому 25% всього обсягу соняшникової олії експортовано до Індії.

Загалом, із $3,8 млрд українського експорту $2,5 млрд припадає на ЄС. Серед держав-членів лідерство займають Польща ($560 млн), Румунія ($412 млн), Німеччина ($233 млн), Угорщина ($187 млн) та Іспанія ($186 млн). Решта світу придбала товарів на $1,3 млрд. Зокрема, Туреччина - на $234 млн, Китай - на $152 млн, Індія - на $112 млн, США - на $76 млн, Молдова - також на $76 млн.

За даними Мінекономіки, імпорт товарів в Україну у жовтні зріс на 2,6% - до $4,6 млрд, хоча його обсяги незначно зменшилися - на 3,1% до 2,01 млн тон. При цьому 25% обсягу імпорту і 16% вартості припадає на нафтопродукти.

Загалом за результатами 10 місяців загальний торгівельний оборот склав $80,3 млрд, з яких $36,9 млрд припадає на експорт і $43,4 млрд - на імпорт. У порівнянні до аналогічного періоду минулого року український експорт зменшився на 32,3%, а імпорт - лише на 23,9%.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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