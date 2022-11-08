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Глобальна інфляція наближається до свого піку – голова МВФ
18:03 07.11.2022 |
Глобальне зростання споживчих цін може бути близьким до найвищої точки у поточному періоді.
Про це заявила директорка-розпорядниця Міжнародного валютного фонду Крісталіна Георгієва журналістам у рамках щорічного саміту ООН зі зміни клімату, пише Bloomberg.
Агентство зазначає, що цього тижня рівень інфляції в США за жовтень, ймовірно, покаже ще один результат, близький до 8%.
"Я не збираюся випереджати дані, але цілком можливо, що ми досягли піку", - зауважила Георгієва.
"Зараз ми бачимо, що центральні банки дуже об'єднані у боротьбі з інфляцією, це головний пріоритет, і це правильно. Якщо ми не досягнемо успіху, це призведе до відриву від якоря, і тоді фундамент для зростання, яким є цінова стабільність, буде підірвано", - додала вона
Георгієва додала, що посадовці центробанків і далі намагатимуться знизити зростання споживчих цін до більш прийнятних темпів.
"Інфляцію буде важче знизити до бажаного рівня близько 2%", - визнала Георієва.
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