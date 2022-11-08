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АНАЛІТИКА

У безпечні регіони релокували вже 770 підприємств

17:56 07.11.2022 |

Економіка

 

З регіонів активних бойових дій у безпечніші регіони переїхали 770 підприємств, із них 599 вже поновили роботу.

Про це повідомляє Мінекономіки, передає Укрінформ.

"За урядовою програмою релокації в більш безпечні регіони країни за підтримки держави, було переміщено 770 підприємств, 599 з яких вже відновили свою роботу", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що завдяки цій програмі бізнес може продовжувати безперебійно працювати та сплачувати податки, а тисячі співробітників підприємств - мають роботу. Найбільше підприємств релокувалось до Львівської (30%), Закарпатської (17%) та Чернівецької (11%) областей.

Як повідомлялося, урядова програма релокації підприємств реалізується Міністерством економіки України спільно з обласними держадміністраціями, а також Укрзалізницею та Укрпоштою.
 

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