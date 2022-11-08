За два місяці від «малої приватизації» бюджет отримав 372 мільйони

Аукціони з приватизації державного та комунального майна на Prozorro.Продажі за два місяці принесли бюджетам 372 млн грн.

Про це повідомляє ДП «Прозорро. Продажі» у Фейсбуці, передає Укрінформ.

«Вже понад два місяці успішно працює мала приватизація за новими правилами в системі Prozorro.Продажі. За цей час відбулося 43 аукціони з приватизації держмайна та 70 аукціонів - комунального майна», - йдеться в повідомленні.

У компанії наголошують, що за їх підсумками дохід становив майже 1,4 млрд грн, а зростання ціни становило 167%, що у майже 2,7 раза вище стартової вартості лотів.

Від продажу майна у держбюджети вже надійшло 372 млн грн, решта угод знаходяться на стадії підписання договорів та оплат.

Наразі в системі Prozorro.Продажі доступні 126 приватизаційних аукціонів.

Як повідомлялося, впродовж жовтня у системі Prozorro.Продажі було проведено 181 аукціон з продажу активів банків, що ліквідуються Фондом гарантування вкладів. Майже кожні п'яті торги завершилися успішно. У результаті - сума продажу активів за місяць сягнула 643 млн грн.