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АНАЛІТИКА

Єврокомісія продовжує роботу над виділенням Україні EUR3 млрд останнього макрофіну

 

Європейська комісія продовжує роботу над виділенням Україні решти EUR3 млрд останнього пакета макрофінансової допомоги на загальну суму в EUR9 млрд. Водночас триває робота над новим пакетом макрофінансової допомоги на 2023 рік.

Про це у понеділок у Брюсселі на брифінгу повідомила представниця Європейської комісії Верле Наутс.

"Робота щодо решти EUR3 млрд з пакета EUR9 млрд триває паралельно з роботою над стратегічним і більш передбачуваним підходом фінансової підтримки ЄС Україні в 2023 році. Під час вчорашньої телефонної розмови з президентом Зеленським президент фон дер Ляєн поінформувала, що цього тижня вона запропонує значний фінансовий пакет Європейського союзу до EUR1,5 млрд на місяць на загальну суму в EUR18 млрд, що зробить значний внесок у покриття українських фінансових потреб у 2023. Вона (фон дер Ляєн) наголосила на важливості гарантування передбачуваності та регулярності фінансування важливих державних функцій. Підтримка у вигляді дуже пільгових довгострокових кредитів із покриттям відсоткових витрат також сприятиме реформам України та її шляху до членства в ЄС. Фінансовий пакет ЄС має супроводжуватись аналогічною підтримкою з боку інших великих донорів", - запевнила Наутс.

Крім того, вона нагадала, що з EUR9 млрд вже було виділено EUR1 млрд у серпні, у жовтні - EUR2 млрд і до кінця року буде виділено додаткові EUR3 млрд.

"Це означає, що до кінця року ми виплатимо EUR6 млрд макрофінансової допомоги Україні. У першій половині року ми вже виплатили 1,2 млрд термінової позички Україні. Таким чином, із початку війни і до кінця цього року ми виплатимо EUR7,2 млрд макрофінансової підтримки", - деталізувала представник Єврокомісії.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: ЄС
 

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