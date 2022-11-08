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Нова місія МВФ прибуде за тиждень – голова НБУ
15:25 07.11.2022 |
Нова місія Міжнародного валютного фонду (МВФ) розпочнеться 11 листопада і, ймовірно, триватиме до 17 листопада, повідомив голова НБУ Андрій Пишний.
"Остаточні домовленості буде сформульовано за результатами другої місії, яка розпочне свою роботу 11 листопада. Ми плануємо, що вона триватиме до 17 листопада", - сказав він під час пресбрифінгу в понеділок.
За його словами, під час цих технічних дискусій за участю його та міністра фінансів планується напрацювати контур програми, яка ляже в основу плану дій НБУ на найближчі роки і, ймовірно, стане основою програми розширеного фінансування, на яку команда України розраховує.
Він нагадав, що впродовж останнього місяця розпочалася робота в рамках місії МВФ, яка відбулася у Відні. На ній НБУ і МВФ консолідували позицію монетарно-фіскальної політики, зазначив Пишний.
"У Відні відбулися дуже предметні й не казатиму, що прості, але конструктивні дискусії щодо всього спектра питань, пов'язаних із макроекономічною ситуацією, валютною політикою, кредитно-грошовими взаємовідносинами, фінансовою стабільністю, фіскальною консолідацією взаємодії між урядом і НБУ, необхідністю активнішої взаємодії у фінансуванні потреб українського бюджету, внутрішнього боргового ринку", - зазначив голова НБУ.
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