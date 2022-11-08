Фінансові новини
- |
- 08.11.22
- |
- 01:53
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Реєстрації вживаних автівок впали у жовтні вчетверо
14:00 07.11.2022 |
У жовтні українці зареєстрували 15,1 тис. вживаних легкових авто, ввезених з-за кордону. Це на 4% менше за показник вересня та майже вчетверо менше, ніж торік.
Про це повідомляє "Укравтопром".
Водночас таке поповнення українського автопарку вживаними легковими автівками вп'ятеро перевищило жовтневий ринок нових.
Зазначається, що найпопулярнішим вживаним авто у жовтні стало Renault Megane - за місяць на українські номери перейшли 945 автівок цієї моделі. Другий результат у Volkswagen Golf - 846 машин, на третьому місці - Volkswagen Passat із 697 реєстраціями.
До п'ятірки лідерів також увійшли Skoda Octavia (571 шт) та Ford Focus (403 шт.).
Загалом за десять місяців 2022 року українські номери отримали 357,6 тис. вживаних машин, завезених з інших країн, що на 13% менше ніж торік.
|
|
ТЕГИ
Курс безготівкових валютних операцій
встановлений з 21.07.22
|куп.
|прод.
|USD
|36.5686
|36.9342
Згідно постанови НБУ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|НКЦПФР врегулювала депооблік націоналізації акцій «Укрнафти», «Укртатнафти», «Мотор Січ», «АвтоКрАЗу» та «Запоріжтрансформатора»
|В Україну прибули ЗРК NASAMS та Aspide - Резніков
|Енергетики пояснили, чому не у всіх будинках вимикають світло під час відключень
|Країни G7 створили енергетичний «Рамштайн» для України – Блінкен
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Солнечные панели – автономность или пустая трата денег?
У РУБРИЦІ
|Батарея з піску почала давати тепло. Як це працює й економить електрику
|Угорщина відмовилася фінансувати довгострокову програму підтримки України
|Ціни новобуду економкласу в Києві зросли на 8%, до 33,9 тис. грн/кв. м - M4U
|Резерви Нацбанку зросли на $1,3 мільярда за місяць і знову перевищили $25 мільярдів
|Дефіцит зовнішньої торгівлі товарами зріс у жовтні вдвічі, – Мінекономіки
|Глобальна інфляція наближається до свого піку – голова МВФ
Бізнес
|Попереднє керівництво залишило штаб-квартиру. Ілон Маск розповів, навіщо купив Twitter
|Курси криптовалют, що впали, вдарили по рекламному бізнесу Google
|Більшість бізнес-проєктів у метавсесвіті закриються до 2025 року — аналітики Canalys
|Apple дозволила NFT та криптоплатежі в App Store — тільки через власну систему (з 30% комісією) та за наявності регіональних ліцензій
|Власницею конкурсу «Міс Всесвіт» вперше стала жінка. Вона купила його за $20 млн
|Adidas розірвала стосунки з Каньє Вестом, і він більше не мільярдер. В чому суть скандалу
|TSMC випустила перший чіп за покращеним 3-нм техпроцесом N3E, але до масового виробництва ще далеко