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Реєстрації вживаних автівок впали у жовтні вчетверо

14:00 07.11.2022 |

Економіка

 

У жовтні українці зареєстрували 15,1 тис. вживаних легкових авто, ввезених з-за кордону. Це на 4% менше за показник вересня та майже вчетверо менше, ніж торік.

Про це повідомляє "Укравтопром".

Водночас таке поповнення українського автопарку вживаними легковими автівками вп'ятеро перевищило жовтневий ринок нових.

Зазначається, що найпопулярнішим вживаним авто у жовтні стало Renault Megane - за місяць на українські номери перейшли 945 автівок цієї моделі. Другий результат у Volkswagen Golf - 846 машин, на третьому місці - Volkswagen Passat із 697 реєстраціями.

До п'ятірки лідерів також увійшли Skoda Octavia (571 шт) та Ford Focus (403 шт.).

Загалом за десять місяців 2022 року українські номери отримали 357,6 тис. вживаних машин, завезених з інших країн, що на 13% менше ніж торік.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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