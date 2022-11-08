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АНАЛІТИКА

Попри війну у жовтні зросли ціни на землю

Попри війну у жовтні зросли ціни на землю

 

Середня вартість за гектар сільськогосподарської землі в Україні становить 37 867 грн.

Про це повідомляє платформа для роботи з відкритими даними "Опендатабот".

"У травні знову після великого вторгнення поновив роботу ринок землі. Попри війну, у жовтні ціни дещо зросли - у відповідний період торік один гектар землі коштував 36 562 грн", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що до повномасштабного вторгнення РФ у лютому, в середньому, продавали 10 тис. га на тиждень, наразі продажі впали у 4 рази - до 2,5 тисяч га на тиждень. Загалом станом на кінець жовтня продано 289 тисяч га - це менше 1% від загальної площі з 42,4 млн га сільськогосподарської землі в країні.

У жовтні 2022 найдорожча с/г земля - у Львівській, Івано-Франківській областях та в Києві. Найнижчі ціни в прифронтових областях: Харківській та Миколаївській, практично немає продажів у тимчасово окупованих Запорізькій та Херсонській областях.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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