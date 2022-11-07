1,5 млрд євро щомісяця: ЄС підготував новий пакет для Києва

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen) має намір найближчим часом запропонувати пакет фінансової допомоги Європейського Союзу Україні на 2023 рік загальним обсягом 18 мільярдів євро, який передбачатиме виділення до 1,5 мільярда євро на місяць. Про це фон дер Ляєн розповіла президенту України Володимиру Зеленському під час телефонної розмови у неділю, 6 листопада, повідомляє сайт Єврокомісії.

Політики обговорили також фінансову підтримку України на найближчі місяці. "Обидва лідери визнали важливість забезпечення передбачуваного та регулярного фінансування основних функцій держави. Підтримка у формі пільгових довгострокових позик із покриттям процентних витрат також сприятиме реформам України та її шляху до членства в ЄС", - зауважують в Єврокомісії і додають, що фінансова допомога ЄС "має супроводжуватися подібною підтримкою інших великих донорів".

Також фон дер Ляєн запевнила, що Євросоюз продовжуватиме надавати гуманітарну допомогу Україні, особливо взимку.

Експорт зерна і санкції проти Ірану

Серед інших тем, яким приділили увагу, було забезпечення експорту української сільськогосподарської продукції. Зеленський і фон дер Ляєн обговорили продовження роботи "зернової ініціативи" і плани розширення пропускної спроможності "ліній солідарності" між Україною та ЄС, якими наразі транспортується "переважна більшість українського сільськогосподарського та несільськогосподарського експорту", зазначають в Єврокомісії.

Також лідери приділили увагу питанням посилення санкцій і протидії підтримці Іраном агресії Росії проти України.