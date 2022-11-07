Фінансові новини
- |
- 07.11.22
- |
- 17:14
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
1,5 млрд євро щомісяця: ЄС підготував новий пакет для Києва
09:36 07.11.2022 |
Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen) має намір найближчим часом запропонувати пакет фінансової допомоги Європейського Союзу Україні на 2023 рік загальним обсягом 18 мільярдів євро, який передбачатиме виділення до 1,5 мільярда євро на місяць. Про це фон дер Ляєн розповіла президенту України Володимиру Зеленському під час телефонної розмови у неділю, 6 листопада, повідомляє сайт Єврокомісії.
Політики обговорили також фінансову підтримку України на найближчі місяці. "Обидва лідери визнали важливість забезпечення передбачуваного та регулярного фінансування основних функцій держави. Підтримка у формі пільгових довгострокових позик із покриттям процентних витрат також сприятиме реформам України та її шляху до членства в ЄС", - зауважують в Єврокомісії і додають, що фінансова допомога ЄС "має супроводжуватися подібною підтримкою інших великих донорів".
Також фон дер Ляєн запевнила, що Євросоюз продовжуватиме надавати гуманітарну допомогу Україні, особливо взимку.
Експорт зерна і санкції проти Ірану
Серед інших тем, яким приділили увагу, було забезпечення експорту української сільськогосподарської продукції. Зеленський і фон дер Ляєн обговорили продовження роботи "зернової ініціативи" і плани розширення пропускної спроможності "ліній солідарності" між Україною та ЄС, якими наразі транспортується "переважна більшість українського сільськогосподарського та несільськогосподарського експорту", зазначають в Єврокомісії.
Також лідери приділили увагу питанням посилення санкцій і протидії підтримці Іраном агресії Росії проти України.
|
|
ТЕГИ
Курс безготівкових валютних операцій
встановлений з 21.07.22
|куп.
|прод.
|USD
|36.5686
|36.9342
Згідно постанови НБУ
ТОП-НОВИНИ
|НКЦПФР врегулювала депооблік націоналізації акцій «Укрнафти», «Укртатнафти», «Мотор Січ», «АвтоКрАЗу» та «Запоріжтрансформатора»
ТОП-НОВИНИ
|В Україну прибули ЗРК NASAMS та Aspide - Резніков
|Енергетики пояснили, чому не у всіх будинках вимикають світло під час відключень
|Країни G7 створили енергетичний «Рамштайн» для України – Блінкен
|Танки, бронетранспортери та катери: США оголосили новий пакет допомоги Україні
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Солнечные панели – автономность или пустая трата денег?
У РУБРИЦІ
|Ціни на автогаз та інші види палива 7 листопада знову збереглися
|Акції росіянина Гінера в PIN Банку перейшли в управління АРМА
|За два місяці від «малої приватизації» бюджет отримав 372 мільйони
|Україна у жовтні експортувала 6,9 мільйона тонн агропродукції
|Нові наглядові ради 5-ти відчужених підприємств сформовано - Резніков
|Єврокомісія продовжує роботу над виділенням Україні EUR3 млрд останнього макрофіну
Бізнес
|Більшість бізнес-проєктів у метавсесвіті закриються до 2025 року — аналітики Canalys
|Apple дозволила NFT та криптоплатежі в App Store — тільки через власну систему (з 30% комісією) та за наявності регіональних ліцензій
|Власницею конкурсу «Міс Всесвіт» вперше стала жінка. Вона купила його за $20 млн
|Adidas розірвала стосунки з Каньє Вестом, і він більше не мільярдер. В чому суть скандалу
|TSMC випустила перший чіп за покращеним 3-нм техпроцесом N3E, але до масового виробництва ще далеко
|Глобальна переробка літієвих батарей до 2030 перевищить 1 ТВт·ч
|Перша у світі термоядерна електростанція може бути побудована у США - спочатку це буде лише демонстратор