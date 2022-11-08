Обсяг арештованих коштів на рахунках АРМА за два місяці зріс у рази

Обсяг депозитного портфеля Національного агентства з розшуку та менеджменту активів протягом двох місяців осені збільшився в 2 рази.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу АРМА.

"Якщо станом на 1 вересня 2022 року депозитний портфель складався з 581,8 млн грн, 1,25 млн дол США та 2,5 євро, що разом становило 717,4 мільйонів у гривневому еквіваленті, то вже 1 листопада на депозитних рахунках розміщено понад 1 108,5 млн грн, 5,2 млн дол і 3 млн євро", - вказали у Нацагентстві.

Відтак, наразі загальна сума депозитних коштів становить понад 1,4 млрд у гривневому еквіваленті.

Зазначається, що найбільшим джерелом поповнення депозитних рахунків останнім часом є кошти, отримані від реалізації арештованого російського майна.

Збільшення суми арештованих коштів на депозиті АРМА є важливим з огляду на те, що за рахунок цих коштів купуються військові облігації й таким чином фінансуються оборонні потреби держави під час війни.

Наразі Нацагентство вже придбало військові облігації на понад 450 млн грн. Триває підготовка до придбання цінних паперів на ще понад 410 млн грн.