У «Новій пошті» вважають ухвалення закону про пошту «актом агресії» та «цвяхом у труну» економіки

Співвласник компанії "Нова пошта" Володимир Поперешнюк вважає прийняття в Україні закону про поштовий зв'язок тяжким ударом по галузі. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

"Новий закон №4353 "Про поштовий зв'язок" - черговий цвях у труну нашої економіки! Внутрішній агресор у Верховній Раді наніс удар по цілій галузі - впровадив регулятора для контролю та нагляду за поштовими послугами! Цей акт агресії був здійснений під прикриттям євродиректив, хоча вони стосуються лише універсальних поштових послуг, на кшталт поштових карток чи простих листів, які надає виключно "Укрпошта"!" - обурився він.

На думку Поперешнюка, мова йде про підміну понять та "брудну маніпуляцію", оскільки "дуже вже комусь хочеться контролювати-регулювати".

"На те, щоб винести на голосування закон "Про дерегуляційну гільйотину" потенціалу у ВР немає, а на те, щоб посилювати регулювання - скільки завгодно! Як завжди, ті хто не здатен створювати, заважає тим, хто здатен і робить це. Ви багато знаєте успішних та інноваційних галузей, що розвиваються під наглядом держрегулятора?" - задався питанням співвласник "Нової пошти".

Зазначимо, законопроект №4353 Верховна Рада 263 голосами прийняла в цілому напередодні, 3 листопада. У п'ятницю його вже підписав голова парламенту Руслан Стефанчук, і закон був направлений на підпис президенту Володимиру Зеленському.

Прийнятий закон гармонізує українське законодавство до законодавства Європейського союзу у сфері надання послуг поштового зв'язку шляхом імплементації положень Директиви 97/67/ЄС та приводить регуляторну базу у відповідність до угоди про асоціацію з ЄС.

Зокрема, ним передбачено визначення повноважень органів виконавчої влади та національного регулятора у цій сфері; визначення прав і обов'язків призначеного та інших операторів поштового зв'язку, а також користувачів зазначених послуг; встановлення вимог до надання універсальних послуг поштового зв'язку та їх якості.

Документ врегульовує умови доступу та правила роботи місць міжнародного поштового обміну; засади відповідальності поштових операторів та користувачів послуг у цій сфері; вводить сучасні терміни та продукти: електрону марку, поштомати, кур'єрську доставку та інше.

Закон залишає державне регулювання виключно за чотирма універсальними послугами: прості листи до 50 грам, рекомендовані (реєстровані) листи до 50 грам, картки та марки. Всі інші послуги, які надаються в тому числі приватними операторами, згідно документу, регулюються ринком.