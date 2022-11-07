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Фінансування пенсій з держбюджету зросло до максимуму з початку року

08:39 07.11.2022 |

Економіка

Фінансування пенсій з держбюджету зросло до максимуму з початку року

 

Пенсійний фонд України в жовтні 2022 року отримав з державного бюджету на фінансування пенсійних програм 20,7 млрд гривень. Це максимальна сума з початку року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ПФУ.

За даними прес-служби, власні доходи ПФУ у жовтні становили 36,4 млрд гривень.

Фінансування пенсій з держбюджету зросло до максимуму з початку року

 

За січень-жовтень ПФУ отримав 325,3 млрд гривень від єдиного соціального внеску та інших джерел. Фінансування з бюджету за цей період становили 167,6 млрд гривень.
За матеріалами: РБК-Україна
 

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