Фінансування пенсій з держбюджету зросло до максимуму з початку року

Пенсійний фонд України в жовтні 2022 року отримав з державного бюджету на фінансування пенсійних програм 20,7 млрд гривень. Це максимальна сума з початку року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ПФУ.

За даними прес-служби, власні доходи ПФУ у жовтні становили 36,4 млрд гривень.

За січень-жовтень ПФУ отримав 325,3 млрд гривень від єдиного соціального внеску та інших джерел. Фінансування з бюджету за цей період становили 167,6 млрд гривень.