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АНАЛІТИКА

Кабмін схвалив угоду з Австрією на 600 мільйонів євро

 

Уряд схвалив проєкт закону "Про ратифікацію рамкової угоди між урядом України та урядом Республіки Австрія про економічне співробітництво у розвитку проєктів".

Таке рішення було прийняте на засіданні Кабміну 4 листопада.

Як зазначили в уряді, мова йде про суми на понад 600 млн євро. Зокрема, передбачається:

* будівництво (реконструкція) та оснащення Національної дитячої спеціалізованої лікарні "Охматдит" у Києві (загальна вартість проекту: 200 млн євро);
* будівництво та оснащення сучасної університетської клініки у Києві (загальна вартість проекту: 350 млн євро);
* створення Національного реабілітаційного центру у Львові (загальна вартість проекту: 75 млн євро).

Зазначається, що перелік проєктів не є вичерпним та відкритий для періодичного додавання інших пріоритетних для України проєктів.
За матеріалами: БізнесЦензор
Ключові теги: Австрія
 

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