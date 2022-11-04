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Кабмін спростив організацію місцевих бюджетів під час воєнного стану

22:35 04.11.2022 |

Економіка

 

Кабінет міністрів України спростив організацію бюджетного процесу на місцевому рівні в період дії воєнного стану.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства фінансів.

Зокрема, на засіданні уряду було прийнято постанову "Про внесення змін до постанови Кабінету міністрів України від 11 березня 2022 року №252".

Внесені зміни спрощують організацію бюджетного процесу на територіях, які після 24 лютого 2022 року є тимчасово непідконтрольними українській владі, тимчасово окупованими або на яких ведуться бойові дії, а також удосконалюють організацію роботи учасників бюджетного процесу на місцевому рівні в період дії воєнного стану.

Зокрема, зазначеною постановою передбачено доповнення щодо особливостей виконання місцевих бюджетів у період дії воєнного стану, відповідно до яких:

* визначено спрощені умови виконання бюджетних повноважень військовими адміністраціями населених пунктів, обласними, районними та Київською міською військовою адміністраціями;
* надано право начальникам військових адміністрацій населених пунктів у період дії воєнного стану на територіях, які після 24 лютого 2022 року є тимчасово непідконтрольними українській владі, тимчасово окупованими або на яких ведуться бойові дії, здійснювати повноваження місцевих фінансових органів, у разі неможливості їх функціонування;
* врегульовано питання погодження проєктів рішень про передачу коштів у вигляді міжбюджетного трансферту.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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