Уряд змінив голову Аудиторської служби

Разом з тим дослідницька компанія Gartner більш оптимістична щодо метавсесвіту. Передбачається, що до 2026 року чверть населення світу проводитиме не менше однієї години на день за покупками, роботою, спілкуванням чи навчанням у віртуальному світі,