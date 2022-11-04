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Уряд змінив голову Аудиторської служби
Кабінет Міністрів змінив голову Державної аудиторської служби України.
Як повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у телеграм-каналі у п'ятницю, відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду у п'ятницю.
Зокрема Аллу Басалаєву призначено новою головою Державної аудиторської служби України.
Водночас з цієї посади звільнено Геннадія Пліса.
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
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