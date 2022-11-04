Попри масовані обстріли у жовтні зареєстрували майже 25 тисяч нових бізнесів, - «Опендатабот»

Попри масовані ворожі обстріли у жовтні українці зареєстровали 21,3 тис.фізосіб-підприємців та 3,2 тис. компаній.

Про це повідомляє платформа для роботи з відкритими даними "Опендатабот".

"Кількість реєстрацій нових бізнесів помітно "просіла" в перші тижні масованих обстрілів України, проте "нагнала втрачене" в останній тиждень місяця", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що зазвичай найбільша кількість фопів реєструється на початку місяця, наприкінці періоду реєстрації падають - проте у жовтні показники першого та останнього тижня були стабільно високі.

Загалом від початку повномасштабної війни було зареєстровано близько 170 тис. нових фопів.

При цьому, загальний "параліч" ринку відбився й на роботі бізнесу. Так, за даними сервісу Вчасно, наразі кількість договорів за місяць - у жовтні до вересня - впала на 8%. Проте це все ще у 1,5 рази більше за показники до вторгнення РФ.

Кількість актів, підписаних за допомогою сервісу документообігу, майже не змінилась.