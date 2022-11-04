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У жовтні продажі нових комерційних автомобілів знизилися на 63% до 510 одиниць, - «Укравтопром»
12:24 04.11.2022 |
У жовтні 2022 року порівняно з аналогічним періодом 2021 року продаж нових комерційних автомобілів (вантажних та спеціальних) знизився на 63% до 510 одиниць.
Про це йдеться у повідомленні асоціації "Укравтопром", передають Українськi новини.
Порівняно з вереснем продажі комерційних автомобілів зменшились на 17%.
"Серед нових комерційних авто кращий результат у минулому місяці продемонструвала німецька марка Mercedes - 82 зареєстрованих авто (+34% до жовтня 2021 р.), на другому місці Renault - 76 од. (-51%), третій результат у Fiat - 60 од. (-57%), також у ТОП-5 рейтингу марок увійшли Volvo - 53 од. (+13%) та DAF - 36 од. (+260%)", - йдеться в повідомленні.
З початку року продажі нових вантажних та спеціальних автомобілів становили 5,4 тис. одиниць, що у 2,3 раза менше, ніж за аналогічний період 2021 року.
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