У жовтні продажі нових комерційних автомобілів знизилися на 63% до 510 одиниць, - «Укравтопром»

У жовтні 2022 року порівняно з аналогічним періодом 2021 року продаж нових комерційних автомобілів (вантажних та спеціальних) знизився на 63% до 510 одиниць.

Про це йдеться у повідомленні асоціації "Укравтопром", передають Українськi новини.

Порівняно з вереснем продажі комерційних автомобілів зменшились на 17%.

"Серед нових комерційних авто кращий результат у минулому місяці продемонструвала німецька марка Mercedes - 82 зареєстрованих авто (+34% до жовтня 2021 р.), на другому місці Renault - 76 од. (-51%), третій результат у Fiat - 60 од. (-57%), також у ТОП-5 рейтингу марок увійшли Volvo - 53 од. (+13%) та DAF - 36 од. (+260%)", - йдеться в повідомленні.

З початку року продажі нових вантажних та спеціальних автомобілів становили 5,4 тис. одиниць, що у 2,3 раза менше, ніж за аналогічний період 2021 року.