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АНАЛІТИКА

Великі платники податків із початку року сплатили понад 188 мільярдів

11:08 04.11.2022 |

Економіка

 

Протягом січня-жовтня 2022 року великі платники податків перерахували до загального фонду держбюджету 188,8 млрд грн, що на 10,2 млрд грн, або на 5,7%, більше, ніж за 10 місяців 2021 року.

Про це йдеться в повідомленні Центрального міжрегіонального управління Державної податкової службт по роботі з великими платниками податків.

Доля платежів від великого бізнесу, що обслуговується Міжрегіональним управлінням, за результатами січня-жовтня склала майже 29,6% від платежів до державного бюджету по Україні.

У розрізі основних податків до держбюджету надійшло податку на додану вартість - 79,5 млрд грн, податку на прибуток - 36,5 млрд грн, акцизного податку з вироблених в Україні підакцизних товарів - 9,3 млрд грн, частини чистого прибутку - 6,2 млрд грн.

Також відмічається зростання надходжень до бюджету в порівнянні з січнем-жовтнем 2021 року з частини чистого прибутку на 3,3 млрд грн, або в 2,1 раза, більше, з акцизного податку з вироблених в Україні підакцизних товарів на 0,8 млрд грн, або на 8,8%, більше та з податку на прибуток на 0,4 млрд грн, або на 1,1%, більше.

Як повідомлялося у вересні, за час ведення активних бойових дій в Україні податковий борг виріс на 15%, або на 16,8 млрд грн.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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