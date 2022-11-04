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Кабмін призначив Лозинського виконувачем обов’язків глави Мінрегіону

10:17 04.11.2022 |

Економіка

 

Кабінет міністрів призначив першого заступника міністра розвитку громад та територій Василя Лозинського виконувачем обов'язків керівника відомства.

Відповідне розпорядження №982-р від 3 листопада оприлюднили на Урядовому порталі.

"Покласти тимчасово з 4 листопада 2022 року виконання обов'язків міністра розвитку громад та територій України на першого заступника міністра розвитку громад та територій України Лозинського Василя Мироновича", - йдеться у документі.

Як повідомлялося, Кабінет міністрів призначив ексміністра розвитку громад і територій Олексія Чернишова головою правління НАК "Нафтогаз України". Розпорядження щодо цього призначення також оприлюднили на сайті уряду.

Раніше 3 листопала Верховна Рада підтримала відставку Чернишова з посади міністра, за його звільнення проголосували 279 нардепів.

Нагадаємо, 1 листопада Кабмін звільнив Юрія Вітренка з посади голови правління НАК "Нафтогаз України".

У свою чергу в Національному агентстві з питань запобігання корупції зазначили, що призначення Чернишова керівником НАК "Нафтогаз України" є незаконним, оскільки порушує закон "Про запобігання корупції".

Чернишов обіймав посаду міністра розвитку громад та територій України з березня 2020 року. Раніше він тривалий час очолював концерн "Авек" бізнесмена Олександра Фельдмана, обраного народним депутатом від партії "Опозиційна платформа - За життя!".
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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