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Microsoft надасть Україні технологічну допомогу на $100 млн до кінця 2023 року
15:10 03.11.2022 |
Компанія Microsoft (США) надасть Україні технологічну допомогу на 100 мільйонів доларів до кінця 2023 року.
Про це йдеться в повідомленні Міністерства цифрової трансформації, передають Українськi Новини.
Зазначається, що завдяки технічній допомозі державні установи, критична інфраструктура та інші сектори в Україні продовжать безоплатно використовувати цифрову інфраструктуру та працювати в хмарі Microsoft.
Також компанія допоможе з кураторством та реалізацією цифрових секторів України, таких як кібер, судочинство, митниця, медицина та освіта.
"З початку повномасштабної війни Microsoft надав понад 400 млн доларів на підтримку України. Компанія стала однією з перших, яка ще на початку березня призупинила всі нові продажі продуктів і послуг у росії. Дякуємо команді техгіганту за підтримку та співпрацю на єдиному цифровому фронті", - йдеться в повідомленні.
Як повідомляли Українськi Новини, у березні компанія Microsoft зупинила продаж товарів та послуг у РФ.
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