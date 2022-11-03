Microsoft надасть Україні технологічну допомогу на $100 млн до кінця 2023 року

Компанія Microsoft (США) надасть Україні технологічну допомогу на 100 мільйонів доларів до кінця 2023 року.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства цифрової трансформації, передають Українськi Новини.

Зазначається, що завдяки технічній допомозі державні установи, критична інфраструктура та інші сектори в Україні продовжать безоплатно використовувати цифрову інфраструктуру та працювати в хмарі Microsoft.

Також компанія допоможе з кураторством та реалізацією цифрових секторів України, таких як кібер, судочинство, митниця, медицина та освіта.

"З початку повномасштабної війни Microsoft надав понад 400 млн доларів на підтримку України. Компанія стала однією з перших, яка ще на початку березня призупинила всі нові продажі продуктів і послуг у росії. Дякуємо команді техгіганту за підтримку та співпрацю на єдиному цифровому фронті", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляли Українськi Новини, у березні компанія Microsoft зупинила продаж товарів та послуг у РФ.