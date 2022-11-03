Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Для роботодавців запровадять нові програми, щоб стимулювати ринок праці

15:02 03.11.2022 |

Економіка

 

Наступного року Уряд запроваджує нові програми компенсацій роботодавцям за працевлаштування деяких категорій населення, що дозволить активізувати ситуацію на ринку праці.

Про це повідомляє Міністерство економіки України, передає Укрінформ.

"Навесні 2023 року для роботодавців запрацює така норма - якщо ви берете на роботу молодь віком до 25 років, яка, переважно, не має страхового стажу, впродовж шести місяців фонд з безробіття компенсуватиме вам половину мінімальної заробітної плати. Якщо візьмете на роботу людину з інвалідністю чи військовослужбовця, або людину, якій залишилось 5 років до пенсії, держава півроку компенсуватиме половину витрат на оплату її праці, але не більше мінімальної зарплати. Також залишається програма надання компенсації за працевлаштування внутрішньо переміщених осіб, яка діє цього року і за якою вже працевлаштовано майже 15 тисяч людей", - розповіла керівник Державного центру зайнятості Юлія Жовтяк.

Згідно із змінами законодавства, запрацюють нові активні програми зайнятості, які передбачають надання компенсації роботодавцям за працевлаштування деяких категорій людей, що можуть мати труднощі під час пошуку роботи. Зокрема, молоді, учасників бойових дій, які шукатимуть роботу після закінчення війни, одиноких батьків, людей з інвалідністю, внутрішньо переміщених осіб, людей передпенсійного віку.

У проєкті державного бюджету на 2023 рік на активні програми зайнятості Уряд пропонує закласти 2,5 млрд грн, що є безпрецедентно високою сумою, втричі більшою, ніж на ці цілі поточного року. Таким чином програмами, спрямованими на зростання зайнятості, матимуть можливість скористатись значно більше українців.

Як повідомлялося, за оцінками Мінекономіки, рівень безробіття в Україні на кінець 2022 року становитиме 30%. За даними Державної служби зайнятості, з початку воєнних дій статус безробітного отримали 404 тис. громадян.
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 36,2194
  0,1280
 0,35

Курс обміну валют на сьогодні, 10:06
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,5420  0,27 0,69 40,4920  0,25 0,62
EUR 38,5772  0,07 0,18 39,7492  0,01 0,02

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:39
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9300  0,00 0,01 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

Курс безготівкових валютних операцій
встановлений з 21.07.22
  куп. прод.
USD 36.5686 36.9342

Згідно постанови НБУ №18 від 24.02.2022

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес