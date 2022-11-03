Для роботодавців запровадять нові програми, щоб стимулювати ринок праці

Наступного року Уряд запроваджує нові програми компенсацій роботодавцям за працевлаштування деяких категорій населення, що дозволить активізувати ситуацію на ринку праці.

Про це повідомляє Міністерство економіки України, передає Укрінформ.

"Навесні 2023 року для роботодавців запрацює така норма - якщо ви берете на роботу молодь віком до 25 років, яка, переважно, не має страхового стажу, впродовж шести місяців фонд з безробіття компенсуватиме вам половину мінімальної заробітної плати. Якщо візьмете на роботу людину з інвалідністю чи військовослужбовця, або людину, якій залишилось 5 років до пенсії, держава півроку компенсуватиме половину витрат на оплату її праці, але не більше мінімальної зарплати. Також залишається програма надання компенсації за працевлаштування внутрішньо переміщених осіб, яка діє цього року і за якою вже працевлаштовано майже 15 тисяч людей", - розповіла керівник Державного центру зайнятості Юлія Жовтяк.

Згідно із змінами законодавства, запрацюють нові активні програми зайнятості, які передбачають надання компенсації роботодавцям за працевлаштування деяких категорій людей, що можуть мати труднощі під час пошуку роботи. Зокрема, молоді, учасників бойових дій, які шукатимуть роботу після закінчення війни, одиноких батьків, людей з інвалідністю, внутрішньо переміщених осіб, людей передпенсійного віку.

У проєкті державного бюджету на 2023 рік на активні програми зайнятості Уряд пропонує закласти 2,5 млрд грн, що є безпрецедентно високою сумою, втричі більшою, ніж на ці цілі поточного року. Таким чином програмами, спрямованими на зростання зайнятості, матимуть можливість скористатись значно більше українців.

Як повідомлялося, за оцінками Мінекономіки, рівень безробіття в Україні на кінець 2022 року становитиме 30%. За даними Державної служби зайнятості, з початку воєнних дій статус безробітного отримали 404 тис. громадян.