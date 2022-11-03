Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Профільний комітет рекомендував ВР підтримати заяву про відставку Чернишова з посади міністра розвитку громад та територій

 

Комітет з питань державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Верховної Ради рекомендував розглянути та підтримати заяву про відставку Олексія Чернишова з посади міністра розвитку громад та територій.

"Комітет з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування рекомендував ВРУ розглянути та підтримати заяву про відставку Чернишова О.М. з посади міністра розвитку громад та територій України", - написав представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук у телеграм-каналі.

Член комітету Олександр Качура (фракція "Слуга народу") повідомив агентству "Інтерфакс-Україна", що рішення було ухвалено майже одноголосно: утримався один депутат.

Водночас член фракції "Голос" Ярослав Железняк у своєму телеграм-каналі зазначив, що відповідну постанову незабаром буде зареєстровано у ВР і підтримано найближчим часом.

"До честі вже ще поки міністра, це був чи не єдиний раз, коли перед звільненням був зроблений для комітету звіт про роботу, який він же особисто і представляв. Свій перехід у "Нафтогаз" мотивований в першу чергу енергетичною небезпекою, за яку він відповідає як голова штабу. І сказав, що після його звільнення КМУ може розглядати питання про потенційне призначення на посаду у "Нафтогаз", - написав нардеп.

Окрім того, за словами Железняка, Чернишов також прокоментував об'єднання Мінрегіону та Мінінфраструктури. "Сказав що така "реконфігурація" опрацьовувається і пов'язана зі скороченням витрат і кількості міністерств. Але "поки про це говорити передчасно", - уточнив парламентарій.

Стаття на тему:

03.11.22 НАЗК закликає уряд не призначати міністра Чернишова очільником «Нафтогазу»
Призначення керівником НАК Нафтогаз України міністра розвитку громад і територій України Олексія Чернишова є незаконним, оскільки порушує закон "Про запобігання корупції".
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 36,2194
  0,1280
 0,35

Курс обміну валют на сьогодні, 10:06
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,5420  0,27 0,69 40,4920  0,25 0,62
EUR 38,5772  0,07 0,18 39,7492  0,01 0,02

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:39
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9300  0,00 0,01 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

Курс безготівкових валютних операцій
встановлений з 21.07.22
  куп. прод.
USD 36.5686 36.9342

Згідно постанови НБУ №18 від 24.02.2022

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес