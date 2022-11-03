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АНАЛІТИКА

Країни «Великої сімки» обговорять підтримку України після атак Росії на енергетичну інфраструктуру

 

Міністри закордонних справ країн "Великої сімки" (G7) під час зустрічі у четвер обговорять, як краще координувати подальшу підтримку України після недавніх атак Росії на енергетичну інфраструктуру, які спричинили масові відключення електроенергії.

Про це повідомляє Reuters.

Очікується, що питання вторгнення РФ в Україну стане головним на дводенній зустрічі держсекретаря США Ентоні Блінкена з колегами з G7 у німецькому місті Мюнстер, хоча роль Китаю в світі та протести в Ірані також будуть одними з центральних на порядку денному.

"Для нас ця зустріч міністрів G7 проходить у важливий момент", - сказав високопоставлений чиновник Держдепартаменту, зазначивши, що група "була життєво важливим координаційним механізмом" для політичних підходів щодо найактуальніших питань.

Єврокомісарка з енергетики Кадрі Сімсон заявила у вівторок під час візиту до Києва, що Євросоюз разом із партнерами вивчає шляхи збільшення допомоги енергетичному сектору України. За її словами, Україна потребує спеціального обладнання та інструментів для усунення пошкоджень енергетичної інфраструктури.

Зазначається, що зустріч G7, організована Німеччиною, яка головує у групі, надасть можливість найбагатшим демократіям світу обговорити останні події в Китаї.

"Міністри закордонних справ обговорять ситуацію на Тайвані... і те, як G7 може зміцнити партнерство з країнами регіону", - йдеться в заяві британського МЗС.

Міністри G7 також, ймовірно, обговорять нещодавні спірні рішення канцлера Німеччини Олафа Шольца дозволити китайській судноплавній компанії Cosco інвестувати в термінал у порту Гамбурга та відвідати Пекін у п'ятницю. Критики звинуватили Шольца в тому, що він продовжує віддавати перевагу економічним інтересам Німеччини перед ширшими проблемами безпеки, як, за їхніми словами, робила його попередниця Ангела Меркель з РФ.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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