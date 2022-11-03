Держборг України перевищить 100% ВВП. Міністр фінансів вважає, що це поки що не проблема

Міністр фінансів Сергій Марченко вважає, що перевищення державним боргом України позначки 100% від ВВП не буде проблемою у найближчі два роки. Про це він сказав в інтерв'ю LB.ua.

"Це вимушені борги. Це об'єктивна реальність, що виникла як наслідок війни", - сказав він.

Марченко нагадав, що Україна відтермінувала значну частину платежів за зовнішнім державним боргом, тому питання фінансування виплат постане тільки у 2024 році.

"Але, звичайно, проблема боргового навісу і можливості обслуговувати та погашати боргові зобов'язання після війни може виникнути. І треба буде думати, як їх перекредитувати. Хоча якщо в нас буде можливість повернутися на ринок капіталу, зовнішніх запозичень, це взагалі не проблема. Фокус та увага до України всього світу, післявоєнні можливості та перспективи дають нам певну надію, що ми зможемо, скажімо так, більш ефективно з цим розібратися", - сказав Марченко.

Можливості для обслуговування внутрішнього боргу в України є, додав міністр.