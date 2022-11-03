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Україна призупиняє дію спеціального мита на ПВХ-сировину для виробництва віконного профілю

08:58 03.11.2022 |

Економіка

 

В Україні зупинять дію спеціального митного збору стосовно ПВХ-сировини, з якої виробляється профіль для вікон, на час воєнного стану.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Відділ зв'язків з громадськістю та засобами масової інформації Міністерства економіки.

Рішення ухвалене на засіданні Міжвідомчої комісії з міжнародної торгівлі.

"Зараз у нас діє мито на користь національного виробника "Карпатнафтохім". Але після початку війни це підприємство не працює. Враховуючи великий попит саме на віконну продукцію, ми пропонуємо, тимчасово, поки триває війна, зупинити дію цього спецмита. Це дозволить наситити ринок віконною продукцією. Якщо національний виробник відновить виробництво, то спеціальне мито буде повернуто", - заявив заступник міністра економіки України - торговий представник України Тарас Качка.

За його словами, це має стабілізувати ринок вікон України, де зараз спостерігається великий попит.

Крім того, ухвалене рішення припинити антидемпінгове розслідування щодо ПВХ-профілю імпортного виробництва незалежно від країни походження у зв'язку із закінченням граничного терміну дії такого розслідування.

Як повідомляв Укрінформ, наприкінці липня Верховна Рада підтримала в цілому проєкт закону "Про внесення зміни до розділу XXІ "Прикінцеві та перехідні положення" Митного кодексу України щодо звільнення від оподаткування ввізним митом товарів, що використовуються для забезпечення зберігання зернових та/або олійних культур".
 

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