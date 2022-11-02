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Україна має змогу забезпечувати пріоритетні видатки завдяки міжнародним партнерам – Мінфін
20:23 02.11.2022 |
Завдяки залученню зовнішнього фінансування Україна має змогу забезпечувати пріоритетні видатки у повному обсязі.
Про це сказав перший заступник міністра фінансів Денис Улютін під час онлайн-презентації огляду державного бюджету на 2023 рік, повідомляє Укрінформ із посиланням на пресслужбу міністерства.
«Важливу роль відіграє підтримка наших міжнародних партнерів. Загалом у поточному році близько 77% необоронних видатків бюджету профінансовано за рахунок міжнародних партнерів. Завдяки залученню зовнішнього фінансування ми маємо змогу забезпечувати пріоритетні видатки у повному обсязі», - цитує пресслужба Улютіна.
Зазначається, що перший заступник міністра фінансів взяв участь в онлайн-презентації огляду державного бюджету на 2023 рік, організованій Центром економічної стратегії (ЦЕС).
«У проєкті держбюджету на 2023 рік до другого читання ми знайшли можливість збільшити видатки для вирішення найбільш гострих питань, як соціального, так і економічного характеру. Зокрема було збільшено видатки Пенсійного фонду на 38,9 млрд грн - до 271,9 млрд грн для забезпечення індексації пенсій в наступному році. Для швидкого відновлення об'єктів критичної інфраструктури передбачено Фонд ліквідації наслідків збройної агресії, видатки якого збільшено на 16,1 млрд грн - до 35,5 млрд грн», - повідомив перший заступник міністра.
За його словами, також збережено підхід щодо фінансування саме пріоритетних напрямків, таких як соціальний захист населення, підтримка ветеранів війни, ВПО, освіта та охорона здоров'я.
Улютін додав, що нині тривають переговори з міжнародними партнерами про додаткове фінансування для забезпечення першочергових необоронних потреб країни в наступному році.
Під час дискусії учасники та експерти озвучили рекомендації та застереження щодо можливостей наповнення держбюджету та фінансування його дефіциту.
Як повідомляв Укрінформ, за даними Мінфіну, державний бюджет за 10 місяців цього року виконано з дефіцитом у сумі 638,7 млрд грн; на його фінансування від продажу ОВДП залучено 522,9 млрд грн, із зовнішніх джерел отримано 409,4 млрд грн.
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