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АНАЛІТИКА

До загального фонду держбюджету в жовтні надійшло близько ₴73 мільярда

14:07 02.11.2022 |

Економіка

 

За оперативними даними Державної казначейської служби України, у жовтні 2022 року до загального фонду державного бюджету надійшло 72,8 млрд гривень.

Як передає Укрінформ, про це повідомило Міністерство фінансів.

Серед платежів, справляння яких контролюють податкові та митні органи, основні надходження були отримані за рахунок податку на додану вартість з ввезених на митну територію України товарів - 26,0 млрд грн; податку на додану вартість з вироблених в Україні товарів - 14,2 млрд грн (зібрано 25,1 млрд, відшкодовано - 10,9 млрд грн) і податку на доходи фізичних осіб та військового збору - 12,8 млрд грн.

Також надійшло 7,4 млрд грн акцизного податку; 4,4 млрд грн рентної плати за користування надрами; 3,2 млрд грн податку на прибуток підприємств і 2,6 млрд грн ввізного та вивізного мита.

За даними Держказначейства, надходження ЄСВ до Пенсійного фонду та фондів соціального страхування у жовтні 2022 року становили 37,9 млрд грн.

За оперативною інформацією Держказначейства, за січень - жовтень 2022 року касові видатки держбюджету становили 1 978,6 млрд грн, у тому числі загального фонду - 1 817,4 млрд грн, або 86,4% від розпису звітного періоду.

При цьому в жовтні 2022 року було здійснено 231,7 млрд грн видатків, у тому числі по загальному фонду - 222,5 млрд гривень.

Як повідомляв Укрінформ, у вересні 2022 року до загального фонду державного бюджету України надійшло 156,1 млрд гривень.
 

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